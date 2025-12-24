Mercado de carbono: ¿nuevos créditos para el agro panameño?

El sector agropecuario de Panamá se encuentra ante una coyuntura transformadora. Según el reciente estudio de la Cepal, “Mercados de carbono en el sector agropecuario: oportunidades y riesgos para Centroamérica y la República Dominicana”, el país destaca por su robusto avance institucional y su capacidad para liderar la mitigación climática a través de la agricultura y la ganadería.

Panamá es señalado en el informe como uno de los países con mayor avance en la creación de una arquitectura institucional para el mercado de carbono.

Todo esto se debe porque ha establecido el Mercado Nacional de Carbono (MNC), un sistema diseñado para facilitar la comercialización de unidades de reducción de emisiones producidas localmente.

También se destaca por la creación de la Secretaría Ejecutiva del Mercado de Carbono, que coordina la implementación de reglas claras para el registro de proyectos, evitando la doble contabilidad y asegurando la integridad ambiental.

Además porque utiliza sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) como hoja de ruta para integrar al sector agropecuario en sus metas de carbono neutralidad.