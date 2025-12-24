Mercado de carbono: ¿nuevos créditos para el agro panameño?

A pesar del potencial, la Cepal advierte sobre riesgos que podrían limitar la participación de los pequeños y medianos productores panameños.Los costos de transacción, que consisten en los procesos de medición, reporte y verificación (MRV), suelen ser costosos, lo que requiere de esquemas de agregación (asociatividad) para que las pequeñas fincas sean rentables en el mercado.La falta de datos técnicos plantea una brecha en la disponibilidad de datos específicos sobre factores de emisión locales en suelos panameños, lo que dificulta la certificación internacional.Mientras que la volatilidad de los precios del carbono en los mercados voluntarios pueden ser inestables, lo que genera incertidumbre sobre el retorno de la inversión para el agricultor.