Mesa de salario mínimo inicia este miércoles sus primeras reuniones con reclamo sobre metodología

Durante una entrevista concedida a <b>TVN Noticias</b>, la economista Ana Patiño, profesora y asesora de organizaciones sindicales, explicó que la discusión del salario mínimo continúa careciendo de una metodología técnica consensuada, lo que provoca distorsiones históricas y desigualdades persistentes entre regiones y sectores.Patiño consideró 'inviable' hablar de un salario mínimo absoluto, como la propuesta sindical de $900 mensuales, debido a que la normativa vigente incluye más de 30 actividades económicas con salarios que van desde $350 hasta $1,055 como en el caso de los tripulantes y mecánicos de avión. 'Cuando se está estableciendo el ajuste, el salario mínimo se habla en tasas, no en valores absolutos', señaló.'Fijar un salario mínimo único de $900 implicaría reducir algunos salarios ya establecidos y desvirtuar las particularidades de cada sector. Los montos dependen de factores como la región, el tamaño de la empresa, la actividad económica, el oficio u ocupación. Por eso, cuando se define el ajuste del salario mínimo se habla de porcentajes, no de cifras absolutas', detalló.La economista insistió en que la ausencia de un método claro provoca que 'cada quinquenio defina su propia fórmula, sin considerar plenamente el costo de vida', lo cual —afirmó— no debería seguir ocurriendo. En su opinión, un sistema técnico debería integrar variables como crecimiento económico, distribución de la renta, productividad laboral, inflación y poder adquisitivo.