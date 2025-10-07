Mida evalúa daños en cultivos de Boquete tras intensas lluvias del fin de semana

Técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) se desplazaron este lunes 6 de octubre a distintas comunidades del distrito de Boquete para evaluar las posibles afectaciones provocadas por las intensas lluvias registradas durante el fin de semana del 4 y 5 de octubre.

Seis equipos técnicos del Mida recorrieron las zonas productivas de Jaramillo Arriba, Jaramillo Abajo, La Estrella, Caldera, Volcancito, Horqueta y Alto Quiel, con el objetivo de levantar información sobre daños en cultivos, fincas pecuarias, caminos de acceso y estructuras agrícolas.

El subdirector regional del Mida, Jeyson Ortega, encabezó las inspecciones junto a la jefa de Recursos Humanos, Liza Martin, y la jefa de la agencia del Mida en Boquete, Osiris Bocanegra.

Según las primeras observaciones de los equipos, las lluvias generaron deslizamientos menores y afectaciones en caminos rurales, lo que podría dificultar el transporte de productos agrícolas hacia los centros de acopio. También se identificaron áreas con exceso de humedad en parcelas de hortalizas y café, lo que podría afectar la calidad de la producción si las lluvias persisten.

El Mida informó que los técnicos elaboran un informe detallado de daños para determinar las medidas de apoyo que puedan requerir los productores afectados y coordinar acciones con otras instituciones gubernamentales.

Las lluvias del fin de semana también provocaron crecidas de ríos y desbordamientos menores en varios sectores del distrito, según reportes de residentes y autoridades locales.

Boquete forma parte de una de las principales zonas agrícolas de la provincia de Chiriquí, donde se concentra buena parte de la producción nacional de café, hortalizas y flores. Las autoridades mantienen la vigilancia ante nuevas precipitaciones que puedan comprometer la infraestructura productiva o el acceso a las fincas.