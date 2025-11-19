Ministra de Trabajo pide ‘prudencia’ en la primera reunión de la mesa de salario mínimo

<b><a href="/tag/-/meta/jackeline-munoz">La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá (Mitradel), Jackeline Muñoz</a></b>, hizo un llamado a la prudencia y al entendimiento franco entre el sector empleador y el trabajador en vísperas de la primera reunión de la mesa tripartita para la discusión del salario mínimo, la cual se celebra este miércoles.La ministra informó que la mesa de salario mínimo comenzó con las ponencias técnicas de diversas entidades y sectores, incluyendo el Ministerio de Salud y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. Las mismas, dijo, serán escuchadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada y Consejo Nacional de Trabajadores Organizados.Además, señaló que esperan ofrecer un balance de la jornada a partir de las 4:00 de la tarde de este miércoles.