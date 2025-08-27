Ministro Moltó sobre negociaciones de Chiquita: ‘No estoy seguro que se puedan retomar los 6.500 empleos perdidos’

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, aseveró que no está seguro que se puedan retomar los 6.500 empleos pérdidos de Chiquita, ahora que el Gobierno busca realizar todas las coordinaciones con la multinacional para la reanudación de la actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro.

“Yo no estoy seguro que 6.500 empleos se puedan retomar. Yo lo que sí le puedo decir es que una gran cantidad de empleos sí se podrían retomar y eso es lo importante”, confesó Moltó, este miércoles, en un evento del MICI.

“Lo importante es comenzar de nuevo y traer a Panamá una empresa que lleva más de 100 años de estar localizada en este país con un producto de exportación, que es nuestro principal rubro, como el banano, que es un emblema casi nacional”, añadió.

El ministro del MICI defendió que sí creen que pueden lograr una recuperación de los empleos, solo que deben esperar.

“Serán miles de empleos que podremos recobrar y yo creo que eso es importante”, mencionó.

Este martes, el Consejo de Gabinete aprobó hoy la Resolución N. 99-25, por la cual autorizó a Moltó a realizar todas las coordinaciones necesarias con la empresa Chiquita Panamá LLC y las entidades públicas competentes, a fin de facilitar y asegurar los esfuerzos necesarios para la reanudación de la actividad bananera en la provincia de Bocas del Toro.

Esta autorización incluye suscribir, en nombre del Gobierno Nacional, los acuerdos que se requieran para la reanudación de operaciones y establecer los mecanismos de seguimiento que permitan monitorear y facilitar la implementación efectiva de los compromisos asumidos.

De acuerdo con el Gobierno este paso hacia una negociación se da como consecuencia de una prolongada huelga, que obligó a la empresa Chiquita iniciar un procedimiento de terminación de relaciones laborales de más de 6.000 trabajadores y, posteriormente, notificó la suspensión indefinida de sus operaciones en los distritos de Changuinola y Almirante, invocando causa de fuerza mayor y lo dispuesto en los contratos vigentes con el Estado.