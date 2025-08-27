Parlacen negó supuestos ofrecimientos de dinero por parte de Cortizo y Carrizo

El expresidente Laurentino Cortizo y el exvicepresidente José Gabriel Carrizo se mantienen a la espera de su juramentación como diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

En medio de la espera, se ha generado una polémica ante supuestos ofrecimientos de dinero a Carlos Hernández, presidente del Parlacen.

Según divulgaciones del diputado panameño Carlos Outten, a Hernández se le habría ofrecido 2 millones de dólares con el objetivo de lograr esta juramentación.

Parlacen se pronuncia y rechaza supuestos sobornos de Cortizo y Carrizo

“Rechazamos categóricamente estas acusaciones infundadas y carentes de prueba, que atentan contra la integridad de esta Presidencia y de nuestra institución regional”, dice el comunicado divulgado a través de las cuentas oficiales del Parlacen.

El Presidente del Parlamento Centroamericano, Carlos Hernández, “se somete plenamente a cualquier investigación independiente y transparente que permita esclarecer los hechos y demostrar la falsedad de tales señalamientos”, agrega la nota.

Los señalamientos se dan en medio de la celebración de la Sesión Ordinaria del Parlacen, que incluyó la presentación del Informe de Presidencia, Informe de SISCA, Iniciativas sobre integración, Dictámenes de Comisiones Permanentes, Análisis y Valoración Técnico/Político de Informes de Gestión.

Hernández se reserva el derecho de interponer las acciones legales que correspondan, con el objeto de desvanecer todo señalamiento emitido en su contra y deducir las responsabilidades que resulten a causa de esta difamación, puntualizó la nota.