Riley Tanner es nueva jugadora del Sydney FC en la A-League femenina

En cuanto a Tanner, expresó su emoción de unirse al Sydney FC. '<i>Estoy muy emocionada de fichar por este equipo; es un gran paso en mi carrera. Jugar contra Australia a principios de este año fue una experiencia increíble y me demostró la calidad del fútbol de aquí. Quiero superarme en la A-League Femenina y ayudar al Sydney FC a luchar por otro campeonato'.</i><i>'Mis atributos son mi velocidad, creatividad y capacidad para enfrentar a las defensas uno contra uno, y aportaré energía y determinación a cada partido. Tengo muchas ganas de conocer a mis nuevas compañeras, trabajar con Ante y jugar frente a las increíbles socias Sky Blue</i>', dijo Tanner.La delantera se unirá a los entrenamientos del equipo durante el mes de septiembre y emprender un nuevo capítulo en Australia.