Riley Tanner es nueva jugadora del Sydney FC en la A-League femenina

Nuevo destino deportivo para la nacionalizada panameña, Riley Tanner. La delantera fue oficializada como nueva jugadora del Sydney FC de la A-League Femenina, luego de su paso por el fútbol estadounidense.

Proveniente del Spokane Zephyr de la USL Super League, una de las dos ligas de primera división en Estados Unidos, Tanner vivirá su primera experiencia fuera de suelo estadounidense a sus 25 años, luego de jugar a nivel universitario y profesional en su tierra natal.

Los duelos amistosos que disputó Tanner con la selección de Panamá en suelo australiano contra las Matildas meses atrás causaron una muy buena impresión en el seno del Sydney FC y se animaran a contratar a la futbolista.

El técnico del equipo australiano, Ante Juric, resaltó la calidad que mostró Tanner en los dos duelos amistosos de Panamá ante Australia. “Riley es una incorporación muy emocionante para nosotros. Ha jugado a un alto nivel tanto a nivel internacional con Panamá como en Estados Unidos, y ha demostrado su capacidad para destacarse contra algunas de las mejores jugadoras del mundo”. “Tiene gran velocidad, habilidad técnica y un olfato goleador natural. Su ética de trabajo y su capacidad para combinar bien con sus compañeras son algunas de sus cualidades más destacadas, y es precisamente la clase de jugadora que puede darnos una nueva dimensión en ataque esta temporada”, expresó Juric.