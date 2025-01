Mulino defiende en Davos la soberanía del Canal de Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró en Davos, Suiza, que el Canal es y seguirá siendo panameño, un hecho reconocido tanto por el derecho internacional como por las naciones del mundo, y ratificado en un tratado con Estados Unidos, contrario a lo afirmado, recientemente por el nuevo presidente, Donald Trump, el pasado lunes.

En su participación en el panel sobre la gobernanza en la región, denominado “Abordar las fallas de América Latina”, en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el mandatario panameño reafirmó su postura, “rechazando integralmente todo lo dicho por el señor Trump, primero por falso y segundo porque el Canal de Panamá es de Panamá y seguirá siendo de Panamá”.

“Panamá sigue adelante. A Panamá no lo distraen este tipo de pronunciamientos. En el tiempo hemos sido un país aliado y amigo de Estados Unidos, socios en gran medida de beneficios importantes, no solo a través del Canal, sino partícipes, siendo el principal usuario del Canal, transportando mercaderías desde y hacia Estados Unidos”, dijo.

Destacó la presencia norteamericana de importantes empresas, entre ellas, bancos, compañías transnacionales con intereses muy fuertes en Panamá, así como la relación histórica con el uso del dólar como moneda corriente.

“Uno no puede saltarse el derecho internacional público olímpicamente para imponer criterio en una época bastante lejana a la de Teddy [Theodore] Roosevelt. Entonces, creo que a mí no me preocupa porque eso en el estricto derecho es un imposible, mal informado [Trump] por supuesto. Pero también nos lleva a pensar que de está llamada ‘crisis’ deben salir oportunidades para trabajar en otros temas que nos interesan con Estados Unidos, y que hemos venido trabajando en el tiempo, como la seguridad”, aseveró.