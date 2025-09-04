Mulino habla en Japón de reactivar la mina en Panamá

Durante su segundo día de gira comercial en Japón, el presidente de la República, José Raúl Mulino, habló sobre la misión que hace el Estado en explorar las posibilidades de recuperar la mina de cobre de First Quantum, ubicada en Donoso, provincia de Colón.

“El ministro Moltó encabeza la misión del Estado en torno a explorar la posibilidad de recuperar la mina de cobre de la empresa First Quantum, una empresa que, por razones que no vienen al cuento, con una actividad pagó los resultados de una crisis políticas muy profunda y se cerró una mina que representaba el 5% del producto interno bruto y alrededor de 40 mil empleos, que hoy se están sientiendo drámaticamente y que erán de alta remuneración”, comentó el mandatario, a través de un video publicado en redes sociales.

Mulino planteó el tema de la mina como un escenario para que ejecutivos japoneses entendieran desde su país las “altas” oportunidades en Panamá, en temas de inversión.

Aseguró que su Gobierno manejará este tipo de actividades (mineras) con la mayor transparencia posible.

”No quiero que se malinterprete de ninguna manera, sino la amplitud con la que deseo manejar todas estas relaciones, posibles contratos, concesiones, de una manera directa y sin intermediarios, siendo mi Gobierno que patrocina mucho a la empresa e inversión privada”, sentenció el presidente de la República.

Mulino se reunió este jueves con Norihiko Ishiguro, presidente de la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO, por sus siglas en inglés), para fomentar el comercio y la inversión.

Durante el encuentro, Ishiguro expresó el gran interés de las empresas japonesas en invertir en Panamá, ya que lo ven como una eficiente conexión para desarrollar el mercado del Caribe y Suramérica.