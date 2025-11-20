‘Panamá es un mercado y un socio muy relevante para el Banco Europeo de Inversiones’

La Unión Europea y el BEI tienen inversiones significativas en Panamá. En agua y saneamiento, por ejemplo, visitamos la planta de Juan Díaz, financiada por el banco. El suministro de agua potable y el saneamiento son retos cruciales y estamos apoyando esas inversiones. También financiamos la segunda fase de la ampliación del Canal de Panamá, nuestro proyecto más importante en América Latina y uno de los mayores a nivel mundial. Actualmente, brindamos asesoramiento técnico al proyecto de interconexión eléctrica Panamá–Colombia, aprovechando nuestra experiencia en interconectores, incluidos los submarinos.