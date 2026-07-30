Panamá apuesta $100 millones en semiconductores con compañías listas para invertir

La Estrategia Nacional de Semiconductores se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos para transformar la economía panameña. El secretario general de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega Barría, advirtió que el país no puede quedarse al margen de la cadena global. “Si no hacemos nada, perdemos competitividad, no nos insertamos en la cadena global”, comentó. Ortega Barría destacó que la tecnología es hoy el motor de la transformación social y económica. “No solo es un tema científico, sino de crecimiento económico, diversificación y crítico para el país”, afirmó.

Inversión

El Gobierno destinará $100 millones para la estrategia, con el potencial de atraer empresas que generen hasta $2 mil millones en ingresos. Ya existen propuestas de compañías —en su mayoría estadounidenses— interesadas en acceder a estos fondos, con la expectativa de impulsar el PIB en los próximos años. El impacto en el empleo será diverso: mientras los centros de datos no requieren grandes plantillas, una empresa ha planteado contratar entre 1,000 y 1,500 ingenieros, lo que representa empleos de alto valor y con fuerte incentivo económico. La Estrategia Nacional de Semiconductores forma parte de la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas que también incluye la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Ambas surgen como una iniciativa gubernamental dado que la inteligencia artificial y la microelectrónica se han convertido en pilares fundamentales de la economía mundial, impulsando sectores como logística, salud, finanzas, manufactura, telecomunicaciones, energía, agricultura y la ciencia, entre otros.

Alianza

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó que ambas estrategias cuentan con hechos concretos, como la recién creada Comisión Nacional para Tecnologías Críticas y Emergentes y su Subcomisión de Inteligencia Artificial, que reúnen en una misma mesa al Estado, a la academia y al sector productivo, bajo la coordinación técnica de la Senacyt. Además, estas estrategias, dijo, coinciden en que el principal activo para construir una economía basada en la innovación tecnológica es el talento humano; por ello se están desarrollando programas de capacitación técnica especializada, investigación aplicada y alianzas con universidades y centros de excelencia de reconocimiento mundial. Mulino ponderó igualmente que Panamá se incorporó recientemente a Pax Silica, la alianza liderada por los Estados Unidos para asegurar las cadenas de suministro de la inteligencia artificial y los semiconductores, junto a economías avanzadas como Japón, el Reino de los Países Bajos, la República de Corea, Alemania, el Reino Unido y la Unión Europea, entre otras. En este contexto, el embajador de EE.UU. en Panamá, Kevin Marino Cabrera, celebró la incorporación del país a la iniciativa Patseleca, una coalición liderada por Washington que reúne a más de 24 naciones para construir cadenas de suministro seguras y resilientes en semiconductores, IA, minerales críticos y energía. “Proteger la infraestructura crítica no limita la innovación, por el contrario, la permite a largo plazo”, afirmó Cabrera, quien aseguró que Estados Unidos recorrerá este camino junto a Panamá.

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