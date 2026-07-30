Panamá apuesta $100 millones en semiconductores con compañías listas para invertir

El Gobierno destinará $100 millones para la estrategia, con el potencial de atraer empresas que generen hasta $2 mil millones en ingresos. Ya existen propuestas de compañías —en su mayoría estadounidenses— interesadas en acceder a estos fondos, con la expectativa de impulsar el PIB en los próximos años.El impacto en el empleo será diverso: mientras los centros de datos no requieren grandes plantillas, una empresa ha planteado contratar entre 1,000 y 1,500 ingenieros, lo que representa empleos de alto valor y con fuerte incentivo económico.La Estrategia Nacional de Semiconductores forma parte de la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas que también incluye la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.Ambas surgen como una iniciativa gubernamental dado que la inteligencia artificial y la microelectrónica se han convertido en pilares fundamentales de la economía mundial, impulsando sectores como logística, salud, finanzas, manufactura, telecomunicaciones, energía, agricultura y la ciencia, entre otros.