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‘Romeo y Julieta’ y ‘Pretty Woman’ llegan al Teatro Nacional en agosto

La cartelera de agosto del Teatro Nacional promete con dos grandes obras musicales.
La cartelera de agosto del Teatro Nacional promete con dos grandes obras musicales. Sicultura
Por
José Vilar
  • 30/07/2026 15:56
El Teatro Nacional de Panamá presentó su cartelera de agosto con dos grandes producciones: ‘Pretty Woman, El Musical’, del 5 al 15 de agosto, y el ballet ‘Romeo y Julieta’, del 27 de agosto al 6 de septiembre, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Panamá

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El Teatro Nacional anunció este jueves 30 de julio su cartelera para agosto con una programación que combina el teatro musical y el ballet, a través de dos producciones de gran formato: ‘Pretty Woman, El Musical’ y ‘Romeo y Julieta’, una de las obras más emblemáticas de la literatura universal.

La agenda comenzará del 5 al 15 de agosto con la presentación de ‘Pretty Woman, El Musical’, adaptación escénica de la popular historia de amor entre Vivian y Edward que alcanzó fama mundial gracias a la película protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere. La producción está a cargo de Full House Entertainment y Magic Dreams.

Según informó el Patronato del Teatro Nacional en una nota de prensa, el montaje conserva la esencia de la cinta original e incorpora una banda sonora compuesta por el músico canadiense Bryan Adams, aportando una nueva dimensión a la historia que conquistó al público desde su estreno en la gran pantalla.

Posteriormente, del 27 de agosto al 6 de septiembre, el escenario será ocupado por el Ballet Nacional de Panamá con una adaptación de ‘Romeo y Julieta’, basada en la inmortal obra de William Shakespeare. La puesta en escena contará con coreografía de Sophie Sarrote y la reconocida música del compositor ruso Sergei Prokofiev.

Uno de los principales atractivos de esta producción será la participación en vivo de la Orquesta Filarmónica de Panamá, bajo la dirección del maestro Joshua Dos Santos, en una propuesta presentada por el Ministerio de Cultura y el Patronato del Teatro Nacional.

El Patronato destacó que esta programación forma parte de su compromiso de ofrecer al público panameño propuestas artísticas de alta calidad y de acercar a nuevas generaciones a grandes clásicos de la literatura, la danza y el teatro musical. Asimismo, subrayó que el Teatro Nacional continúa consolidándose como uno de los principales espacios culturales del país.

Las entradas para ambas producciones ya se encuentran disponibles a través de Panatickets.

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