‘Romeo y Julieta’ y ‘Pretty Woman’ llegan al Teatro Nacional en agosto

El <b><a href="/tag/-/meta/teatro-nacional">Teatro Nacional</a></b> anunció este jueves 30 de julio su cartelera para agosto con una programación que combina el teatro musical y el ballet, a través de dos producciones de gran formato: <b>‘Pretty Woman, El Musical’</b> y <b>‘Romeo y Julieta’</b>, una de las obras más emblemáticas de la literatura universal.La agenda comenzará del <b>5 al 15 de agosto</b> con la presentación de <b>‘Pretty Woman, El Musical’</b>, adaptación escénica de la popular historia de amor entre Vivian y Edward que alcanzó fama mundial gracias a la película protagonizada por <b>Julia Roberts</b> y <b>Richard Gere</b>. La producción está a cargo de <b>Full House Entertainment</b> y <b>Magic Dreams</b>.Según informó el Patronato del Teatro Nacional en una nota de prensa, el montaje conserva la esencia de la cinta original e incorpora una banda sonora compuesta por el músico canadiense <b>Bryan Adams</b>, aportando una nueva dimensión a la historia que conquistó al público desde su estreno en la gran pantalla.Posteriormente, del <b>27 de agosto al 6 de septiembre</b>, el escenario será ocupado por el <b>Ballet Nacional de Panamá</b> con una adaptación de <b>‘Romeo y Julieta’</b>, basada en la inmortal obra de <b>William Shakespeare</b>. La puesta en escena contará con coreografía de <b>Sophie Sarrote</b> y la reconocida música del compositor ruso <b>Sergei Prokofiev</b>.Uno de los principales atractivos de esta producción será la participación en vivo de la <b>Orquesta Filarmónica de Panamá</b>, bajo la dirección del maestro <b>Joshua Dos Santos</b>, en una propuesta presentada por el <b><a href="/tag/-/meta/micultura-ministerio-de-cultura">Ministerio de Cultura</a></b> y el <b>Patronato del Teatro Nacional</b>.El Patronato destacó que esta programación forma parte de su compromiso de ofrecer al público panameño propuestas artísticas de alta calidad y de acercar a nuevas generaciones a grandes clásicos de la literatura, la danza y el teatro musical. Asimismo, subrayó que el Teatro Nacional continúa consolidándose como uno de los principales espacios culturales del país.Las entradas para ambas producciones ya se encuentran disponibles a través de <b>Panatickets</b>.