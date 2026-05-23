Panamá apuesta al Mercosur para exportar más valor agregado

El encadenamiento productivo con el Mercado Común del Sur (Mercosur) abrirá paso de forma definitiva a las exportaciones con valor agregado desde Panamá, una estrategia clave que permitirá al país sacar mayor provecho a sus tratados de libre comercio en medio de una coyuntura mundial marcada por la fragmentación del multilateralismo, la liberación comercial y la globalización.

Esta postura, defendida firmemente por la Asociación de Empresas del Área Económica Especial Panamá Pacífico (Adedapp), plantea un esquema donde la nación centroamericana deja de ser un simple punto de tránsito para convertirse en un actor dinámico que transforma mercancías y genera riqueza regional.

El enfoque estratégico fue expuesto durante el desayuno empresarial de Adedapp, celebrado el pasado 19 de mayo, un encuentro que contó con la participación de Linda Castillo, jefa de la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), quien desglosó la hoja de ruta que ejecuta la institución para profundizar los lazos comerciales con los miembros del bloque suramericano.

Durante su intervención ante los empresarios, Castillo recordó que los acuerdos comerciales internacionales se sostienen sobre tres grandes componentes fundamentales que son: la exportación, la importación y el encadenamiento productivo. Este pilar fue definido por la funcionaria como la integración de distintas empresas, sectores y etapas de producción en una misma economía para generar bienes o servicios con mayor valor agregado.

En lugar de trabajar de forma aislada, la estrategia busca conectar a proveedores, fabricantes, distribuidores, logística, tecnología y exportadores. “Aquí entra un factor clave: el contenido de valor regional; es decir, la materia prima no originaria del país. Con este enfoque estamos trabajando la continuidad del proceso que iniciamos con el Mercosur, pues el encadenamiento productivo permite que las empresas puedan usar insumos y materia prima de otro país socio comercial y tras agregarle valor, pueda ser exportado desde Panamá como producto de origen”, afirmó Castillo.

Castillo dejó claro que Panamá avanza en su hoja de ruta comercial con el bloque del Mercosur. Los datos confirman que con Brasil y Argentina se definen los términos de referencia para establecer los alcances comerciales sobre una lista de productos y servicios de interés mutuo. Con Chile se da seguimiento para la actualización de la cláusula de tránsito y trasbordo de mercancías, un elemento vital para el flujo logístico. Las negociaciones con Perú buscan ampliar los alcances del acuerdo bilateral para incluir formalmente a las zonas económicas especiales, como el Área Económica Especial Panamá Pacífico. En paralelo, el país afina con la Unión Europea los procesos de certificación de origen para las cargas que se desconsolidan en los puertos panameños hacia su destino final.

Castillo también resaltó el rol protagónico de Panamá para el reconocimiento de las zonas francas y zonas económicas especiales en las negociaciones de los acuerdos comerciales y el encadenamiento productivo. “Panamá como pionero, tuvo la visión de insertar disposiciones que apoyaran el comercio preferencial desde estas zonas en los acuerdos comerciales. Eso se va materializando cuando, en este nuevo entorno geopolítico y comercial, los países reconocen —en su mayoría— la necesidad y la efectividad de las zonas especiales para la atracción de inversiones y para la generación de nuevas industrias, de innovación y de más comercio”, puntualizó Castillo.

La presidenta de Adedapp, Marisín Correa, por su parte, reconoció los esfuerzos del MICI “para la incorporación de cláusulas en los nuevos acuerdos, así como la ampliación de los alcances de los ya existentes, a fin de que las zonas económicas especiales como Panamá Pacífico, sean contempladas en los tratados, sobre todo bajo este enfoque del encadenamiento productivo, desde el cual tenemos mucho que aportar a la economía del país y de la región”.