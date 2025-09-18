Panamá apuesta por la economía circular con nueva red multisectorial

Panamá lanzó su nueva Red Nacional de Economía Circular, una iniciativa multisectorial impulsada por el Centro Internacional de Desarrollo Sostenible (CIDES) la cual es apoyada por unas once entidades y organizaciones a nivel nacional entre ellas el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), Autoridad del Canal de Panamá, universidades nacionales y organizaciones de la sociedad civil.

El anunció se dio en el marco del Encuentro Nacional de Desarrollo Sostenible “Rodrigo Tarté Ponce” (ENADES), una plataforma para promover la toma de decisiones basadas en evidencia y el intercambio intersectorial.

Alida Spadafora, coordinadora de proyectos del CIDES, por su parte, destacó que esta red es el resultado de un proceso iniciado en el ENADES 2023 y que, tras una consulta amplia y multisectorial, ha sido estructurada y aprobada por la junta directiva del CIDES.

“Esta red busca llevar los conceptos de economía circular a la práctica, integrando conocimientos, experiencias y buenas prácticas tanto nacionales como regionales, para fortalecer la sostenibilidad en Panamá”, expresó Spadafora.

El director regional de MiAmbiente, Ernesto Ponce, subrayó que la economía circular es un modelo clave para lograr el desarrollo sostenible, mismo que debe garantizar la conservación de los recursos naturales sin comprometer la prosperidad del futuro.

“No se puede hablar de desarrollo si sacrificamos la materia prima de nuestra naturaleza en nombre del progreso inmediato”, puntualizó Ponce.

Kirving Lañas, especialista en desarrollo sostenible de MiAmbiente, enfatizó que los modelos de consumo y producción sostenible son pilares fundamentales para una transición hacia una economía circular efectiva.

Para ello confesó que ya se encuentran fortaleciendo la base existente en el país mediante herramientas como la Red de Economía Circular, guías empresariales de sostenibilidad y plataformas virtuales que buscan democratizar la información y acercar estos modelos a toda la ciudadanía.