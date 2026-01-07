Cancillería activa protocolo por Venezuela y sugiere no viajar

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá emitió este 6 de enero de 2026 una alerta dirigida a la ciudadanía, en la que recomienda a los panameños abstenerse de realizar viajes no esenciales a la República Bolivariana de Venezuela, ante la actual situación que atraviesa ese país.

La institución exhortó además a los panameños que ya se encuentran en territorio venezolano a mantenerse en estado de alerta, informarse únicamente a través de fuentes oficiales y seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades locales para resguardar su seguridad.

Como parte de las medidas de apoyo, la Cancillería informó que el Centro de Coordinación de Información (CECODI) se mantiene disponible para brindar orientación y atender consultas de connacionales que requieran asistencia. Para ello, puso a disposición los siguientes canales de comunicación:

Teléfono: (507) 5049514

WhatsApp: (507) 6371-8485 y 6330-6252

Correo electrónico: cecodi@mire.gob.pa

El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso con la protección y asistencia de los panameños en el exterior y aseguró que continuará monitoreando de cerca la evolución de la situación en Venezuela para adoptar, de ser necesario, nuevas medidas de protección a los nacionales.