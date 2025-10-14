Panamá ofrece asistencia humanitaria a México tras temporal que deja decenas de víctimas

El Gobierno de Panamá manifestó su solidaridad con el pueblo y las autoridades mexicanas ante los devastadores efectos de las intensas lluvias que han azotado varias regiones de México, que han dejado 64 muertos y 65 desaparecidas.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo panameño expresó su preocupación por la gravedad de la situación, especialmente en los estados de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

La Cancillería también destacó los esfuerzos de las autoridades mexicanas para atender a las decenas de damnificados.

Por su lado, el presidente José Raúl Mulino extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas de este temporal.

Mulino reiteró el compromiso de Panamá de brindar apoyo en lo que sea necesario. “Nos solidarizamos con las familias afectadas y reconocemos los esfuerzos de las autoridades mexicanas para atender a los damnificados”, señala el comunicado.

Las autoridades panameñas informaron además que permanece atento a la evolución de la situación y está dispuesto a ofrecer asistencia humanitaria si se requiere.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía panameña con familiares en las zonas afectadas a comunicarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de los teléfonos (507) 504-9114 y (507) 511-4173, o mediante el correo electrónico cecodi@mire.gob.pa.