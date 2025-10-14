Panamá ofrece asistencia humanitaria a México tras temporal que deja decenas de víctimas

<b>El Gobierno de Panamá</b> manifestó su solidaridad con el pueblo y las autoridades mexicanas ante los devastadores efectos de las intensas lluvias que han azotado varias regiones de México, que han dejado 64 muertos y 65 desaparecidas.En un comunicado emitido por el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/mire-ministerio-de-relaciones-exteriores" target="_blank">Ministerio de Relaciones Exteriores</a>, el Ejecutivo panameño expresó su preocupación por la gravedad de la situación, especialmente en los estados de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.<b>La Cancillería también destacó los esfuerzos de las autoridades mexicanas para atender a las decenas de damnificados.</b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">Por su lado, el presidente José Raúl Mulino </a>extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas de este temporal.Mulino reiteró el compromiso de Panamá de brindar apoyo en lo que sea necesario. 'Nos solidarizamos con las familias afectadas y reconocemos los esfuerzos de las autoridades mexicanas para atender a los damnificados', señala el comunicado.Las autoridades panameñas informaron además que permanece atento a la evolución de la situación y está dispuesto a ofrecer asistencia humanitaria si se requiere.Asimismo, se exhortó a la ciudadanía panameña con familiares en las zonas afectadas a comunicarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de los teléfonos <b>(507) 504-9114 y (507) 511-4173</b>, o mediante el correo electrónico <i>cecodi@mire.gob.pa</i>.