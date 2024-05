Panamá avanza en la igualdad de género en el sector energético un 36% en los últimos tres años

La presencia de las mujeres inmersas en el sector energético en Panamá ha avanzado cerca de un 36% en los últimos tres años, según demostró el “Diagnóstico de igualdad de género en el sector energético de Panamá 2023”, el segundo en su tipo elaborado por la Secretaría Nacional de Energía, adscrita a la Presidencia de la República, con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El diagnóstico surge del compromiso del gobierno con la agenda de género y el empoderamiento de las mujeres, en particular destaca su conocimiento de la estrecha relación que guarda el género y la energía para impulsar una transición justa e inclusiva. Para la medición, Sandra Caballero, especialista en género y energía, encuestó a 257 personas.

Rosilena Lindo Riggs, titular de la Secretaría Nacional de Energía (SNE), manifestó que este segundo diagnóstico de igualdad de género del sector energético panameño está revelando el avance que hemos tenido desde 2021 hasta 2024 en los temas de equidad y condiciones habilitantes para que más mujeres formen parte del sector.

Lindo Riggs aseguró que también abre la oportunidad de aprovechar ese talento que reside en hombres y mujeres, así facilitamos una coexistencia apropiada y saludable para que la remuneración en el sector sea igualitaria para todos y el acceso a capacitación y a incentivos para continuar trabajando en el sector, ya que es importante facilitar las oportunidades de equilibrio y balance entre la vida profesional y la vida familiar de todas las personas que participan de este sector.

Por su parte, Arturo Alarcón, especialista senior en Energía del BID, dijo que apoyaron el diagnóstico inicial y ahora el segundo, donde se analiza cómo ha avanzado el sector energético en el tema de igualdad y equidad de género. Específicamente, agregó, ve qué brechas aún quedan y qué acciones están implementando de la hoja de ruta nexo mujer y energía que presentó a la Secretaría de Energía, cuáles se han implementado y algunas recomendaciones y acciones a futuro.

En tanto, Miguel Bolinaga, presidente país de AES Panamá, indicó que “cada vez hay más damas en el sector, sobre todo en la parte eléctrica, y lo bueno es que se está dando en todos los cargos, desde el más básico hasta cargo de directorio, y abarcado desde las personas mayores hasta las más jóvenes.

“Hay más mujeres preparadas, con ganas de trabajar también en este sector, que a lo mejor antes se pensaba que solo era para hombres, porque es un sector muy masculino, pero eso no es así. No es individualista de tantos hombres y tantas mujeres, sino que viene creciendo y si no encontramos a las mujeres preparadas, las vamos preparar, como lo estamos haciendo con la fundación a través de varios programas como mujer electricista, mujeres emprendedoras y demás”.