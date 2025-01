Panamá busca reactivar su economía con la inversión en pymes

El rol de la Caja de Ahorros

Sobre los $100 millones dados por los bancos corresponsables internacionales, Farrugia aclaró que “este dinero no es un préstamo para el Gobierno Central, no es deuda, sino que nosotros, como una institución financiera regulada, para los efectos prácticos, es una línea de crédito de financiamiento que un banco le presta a cualquier otro banco, que a su vez prestará estos productos (dinero). Esto para nosotros es inventario, es importante que se entienda por qué no se está pidiendo más plata prestada, no. Esto es diferente, pues cada dólar que se da se tiene que pagar, porque son recursos prestados por corresponsales extranjeros”.

El Espacio del Emprendedor

La Unpyme

Con respecto a los $100 millones otorgados por Citi y BBVA, Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Unpyme), comentó que “todo fondo tendiente al apoyo y al fomento del sector de la micro, pequeña y mediana empresa redunda directamente en beneficios al producto interno bruto, porque cuando se invierten fondos y tiempo en la capacitación de una empresa micro, ellas hacen una mejor utilización de los recursos”.

Aunque hizo hincapié en que la Ampyme no es una institución financiera como Caja de Ahorros, y será a través de su Fomento del Microcrédito en Panamá (Findemicro), un programa de garantías complementarias, cuyo objetivo es el apoyo al emprendedor, que se otorgarán los préstamos.

Al mismo tiempo resaltó que para que un empresario de microempresas crezca se debe fomentar cuatro pilares, que son: capacitación, acompañamiento, financiamiento y aceleración. No obstante, destacó en el tercer pilar sobre el financiamiento, que es el abordado por la línea de crédito dada por Citi y BBVA. Pero la pregunta es ¿cuáles son los requisitos para acceder a ese dinero?.

“Suena muy agradable que el Gobierno Central destine $300 millones como lo hizo el gobierno anterior, pero nunca dijeron cómo se accedía. En esta ocasión no son $300 millones, sino que son $100 millones, pero aunque Caja de Ahorros y Ampyme tienen sucursales a nivel nacional, como empresario no sé qué es lo que tengo que presentar, no están claramente definidos cuáles son los requisitos. No han hecho publicidad sobre este tema, no existe coherencia entre lo que piden los bancos, la entidad y lo que pueden aportar los empresarios; entonces tenemos falta de certeza de cómo pueden llegar estos fondos al bolsillo del empresario”, cuestionó Martínez.

Cualquier esfuerzo tendiente a apoyar el sector es saludable, y enfocado en los tres primeros pilares, pero nada de eso se lleva a éxito si no se tienen planes de aceleración. “Tenemos que acelerar a las empresas y en los lugares donde se están dando en Panamá no necesariamente son populares, la gran mayoría están en la Ciudad del Saber y llegar allí no es fácil. No hay aceleradores de empresas en las universidades, los gremios no están capacitando, no están acelerando porque no tienen o no cuentan ni gozan de los beneficios directos. Entonces, la actividad gremial en Panamá no necesariamente goza del apoyo del sector gubernamental y debería ser así, le es mucho más fácil al Gobierno Central trabajar con los grupos organizados que trabajar con personas naturales de uno en uno”.

El representante de la Unpyme expresó otras dudas sobre el proyecto por falta de divulgación de los números y datos de préstamos y clientes, ya que “con un parque empresarial de más de 95.000 empresas, donde el 75 % son mipymes, ¿cuántas de esas tienen una cuenta en Caja de Ahorros, cuántas empresas pequeñas tienen ese producto con el banco o en otros?, eso todavía no está aclarado y son números que debemos manejar para saber que el proyecto tendrá un desarrollo”, objetó Martínez, quien considera que pareciera que para acceder a dicho crédito se requiere contar con dos requisitos, una sociedad anónima o de emprendimiento y una cuenta bancaria en Caja de Ahorros, lo que no contribuye en facilitar que los préstamos lleguen a la mayor cantidad de empresarios y emprendedores. “Sí es importante que se hagan esfuerzos tendientes a ayudar al sector de la micro, pequeña y mediana empresa, solo que debemos hacerlo de una manera más social”, puntualizó.