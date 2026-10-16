Panamá libera moscas estériles para proteger la producción frutícola y facilitar las exportaciones

Panamá realizó la primera liberación masiva de moscas estériles del Mediterráneo en el país, como parte de una estrategia para reducir las poblaciones de esta plaga que amenaza la producción de frutas y hortalizas y limita las oportunidades de comercialización en mercados internacionales. La actividad se desarrolló en la comunidad de Mameyes, en Potrerillos Arriba, provincia de Chiriquí, y fue encabezada por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, con la participación del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y personal técnico de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV) del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). La iniciativa incorpora la Técnica del Insecto Estéril (TIE), un método de control biológico que consiste en liberar machos esterilizados para que se apareen con hembras silvestres sin producir descendencia. Con ello se busca disminuir progresivamente las poblaciones de la mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata) en zonas estratégicas de Chiriquí. Durante el acto, Linares destacó que la puesta en marcha del proyecto es resultado de meses de preparación, coordinación y fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal encargado del monitoreo, la identificación y el manejo de los insectos estériles. El titular del MIDA señaló que esta iniciativa representa un paso importante para la sanidad vegetal del país y para la protección de la producción agrícola, al incorporar conocimientos especializados y nuevas tecnologías en el control de plagas. “Estamos dando inicio a una nueva etapa para el control de la mosca del Mediterráneo en la provincia de Chiriquí”, manifestó. El ministro del MIDA explicó que la actividad tiene un significado especial porque se realiza por primera vez en Panamá con el propósito de reducir las poblaciones de la plaga y fortalecer las condiciones fitosanitarias de las áreas productivas.

Una herramienta para proteger la producción y abrir mercados El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó la importancia de la primera liberación para el sector agropecuario y su potencial para fortalecer las exportaciones de frutas panameñas. “Esto lo que nos va a dar en el comercio es un área libre cuando ya se propaguen y nos va a dar acceso a mercados como Estados Unidos y Asia, más a las frutas panameñas”, afirmó Moltó. El titular del MICI añadió que el objetivo es seguir protegiendo la producción nacional y acompañar al MIDA en la implementación de un programa que permita a los productores acceder a mercados importantes y ampliar sus posibilidades de exportación. Linares indicó que detrás de esta iniciativa hay meses de preparación y coordinación, así como capacitación especializada para que el personal técnico desarrolle las competencias necesarias para el monitoreo, la identificación y la liberación de insectos estériles. También destacó la cooperación de organismos internacionales y de países de la región, cuyos conocimientos y experiencias han contribuido a preparar al equipo panameño para poner en marcha el procedimiento. Chiriquí, punto estratégico para el control de la plaga Emmeris Quintero, director nacional de Sanidad Vegetal del MIDA, explicó que la primera liberación se realiza en una zona productiva de Chiriquí, donde el monitoreo previo permitió identificar los sectores en los que se registra una mayor presencia de la mosca del Mediterráneo. “Hoy estamos en cítricos de Chiriquí con la intención de hacer la primera liberación de moscas estériles del Mediterráneo, muy conocida como Moscamed. Esta es una plaga que ataca a la fruta y la intención es comenzar a controlarla, bajar poblaciones para que los productores tengan acceso a mercados internacionales como el de Estados Unidos, que son muy exigentes”, señaló. Quintero precisó que la selección de las áreas se realizó después de un año de monitoreo, que permitió identificar los puntos con mayor presencia de la plaga. En ese proceso, explicó, se tomó en cuenta la presencia de plantaciones de café, que sirven de hospedero a la mosca y desempeñan un papel importante en su ciclo biológico. “La mosca utiliza el cultivo de café como para realizar su ciclo biológico y por eso que pues también no le causa ningún daño al café”, indicó. Sin embargo, advirtió que la presencia de la plaga representa un riesgo para otros cultivos frutales. Cuando disminuye la disponibilidad de café, las moscas pueden desplazarse hacia otras plantaciones, como las de cítricos, papaya, guayaba y mango, y afectar su producción. El funcionario explicó que esta situación también puede convertirse en una limitación comercial, debido a que los mercados internacionales con requisitos fitosanitarios estrictos buscan evitar el ingreso de la plaga a sus territorios. Quintero aclaró que la mosca del Mediterráneo es una especie silvestre que se encuentra generalmente en zonas boscosas y plantaciones, y que no debe confundirse con la mosca doméstica ni con la del gusano barrenador, que afecta a los animales. “Esta es muy exclusiva de frutas y vegetales”, puntualizó.