Panamá lidera ranking mundial: Tocumen es elegido el mejor aeropuerto del planeta en 2026

Panamá vuelve a colocarse en el mapa global de la aviación. El Aeropuerto Internacional de Tocumen fue reconocido como el mejor aeropuerto del mundo en 2026, de acuerdo con el más reciente informe de la plataforma especializada AirHelp, que evaluó el desempeño de terminales aéreas en distintas regiones del planeta.La principal puerta de entrada y salida del país obtuvo la primera posición gracias a una combinación de factores que incluyeron puntualidad de los vuelos, calidad de la experiencia de los pasajeros y condiciones de sus instalaciones.El reconocimiento consolida a Tocumen como uno de los principales centros de conexión aérea de América Latina y refuerza el papel estratégico de Panamá dentro de las rutas internacionales.