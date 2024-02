Panamá no logra zafarse de la lista de la UE; el desafío son los registros contables

“Salimos parcialmente cumplidores (porque según la UE, Panamá) tiene un régimen perjudicial de exención de ingresos de fuentes extranjeras y aún no ha resuelto estos problemas”, afirmó el director de la DGI. Sin embargo, “este es un tema que requiere una discusión más amplia, ya que de nuestra parte es una decisión soberana de Panamá y que no afecta a nuestros socios europeos. De igual manera, los equipos del MEF están en la misión de responder a nuestros socios sobre el tema”, sostuvo De Gracia, asegurando que las acciones proactivas de los últimos años están acercando al país a lograr salir de esta lista discriminatoria, lo que traerá beneficios para el país.

La decisión de la UE se sustenta en que Panamá no tiene una calificación de al menos ‘Cumplimiento en gran medida’ por el Foro Mundial para el intercambio de información previa solicitud, tiene un régimen de exención de ingresos de fuentes extranjeras dañinas y aún no ha resuelto estos problemas”.

Contexto de la lista

Países que salieron de la lista

Motivos para retirar países y territorios de la lista

El informe del Consejo de la Unión Europea precisa lo siguiente:

En la lista de la UE, de países y territorios no cooperadores, solo figuran los países y territorios que, o bien no han entablado un diálogo constructivo con la UE sobre gobernanza fiscal, o bien no han cumplido su compromiso de poner en práctica las reformas necesarias. Esas reformas deben tener como objetivo respetar una serie de criterios objetivos de buena gobernanza fiscal, en particular en relación con la transparencia fiscal, la equidad fiscal y la aplicación de las normas internacionales concebidas para prevenir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. La lista se actualiza dos veces al año para seguir la evolución, normalmente en febrero y octubre, bajo los auspicios de los ministros de Hacienda de la UE. Si bien la UE actualiza esta lista cada dos años, la última revisión que se le hizo a Panamá fue hace más de cinco años (septiembre 2019).