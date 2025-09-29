Panamá ofrece su atractivo logítico y económico a Brasil

El ministro Moltó, por su parte, detalló cómo el marco legal y la infraestructura del país facilitan la inversión y la expansión regional, ya que ofrece la dolarización con estabilidad institucional. Además, de que cuenta con más de 23 acuerdos comerciales internacionales que dan acceso a más de 60 mercados preferenciales. Moló destacó los regímenes como el de Sedes de Empresas Multinacionales, que ha atraído a más de 200 multinacionales, y el de Manufactura para el Establecimiento de Empresas Multinacionales. Enfatizó que el acuerdo con Mercosur (casi 300 millones de consumidores) permitirá a Panamá ser una puerta de modernización y transferencia tecnológica, especialmente en biotecnología, agroindustria y energías limpias, promoviendo la complementación económica para fortalecer la competitividad.