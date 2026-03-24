Panamá: Sector logístico pide ajustar precio de fletes ante inestabilidad en Medio Oriente

El Gobierno de Panamá, consciente de la importancia estratégica de los puertos de Balboa y Cristóbal para el comercio internacional y la competitividad del país, adoptó varias medidas inmediatas tras la salida de Panama Ports Company:Entre esas, nombramiento de los operadores temporales APMT Panamá, S. A. y TIL Panamá, S. A.para garantizar la continuidad de las operaciones sin interrupciones.Supervisión directa de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) sobre las actividades portuarias, asegurando el cumplimiento de estándares internacionales.Revisión y auditoría de los equipos e infraestructura entregados por la concesión saliente, con el fin de garantizar que las operaciones se realicen con seguridad y eficiencia.Renegociación de contratos con proveedores y servicios asociados, asegurando la estabilidad de la cadena logística.Coordinación con gremios y asociaciones del sector marítimo y logístico, mediante reuniones periódicas para monitorear avances y atender necesidades inmediatas.Preparación de la defensa legal del Estado en los procesos de arbitraje internacionales, respaldada por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato.