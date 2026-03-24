  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Panamá: Sector logístico pide ajustar precio de fletes ante inestabilidad en Medio Oriente

El Consejo Empresarial Logístico (COEL) advierte que el efecto en el precio de los fletes podrían sentirse en 80 días, cuando se cumpla el ciclo de pedidos provenientes de Asia.
El Consejo Empresarial Logístico (COEL) advierte que el efecto en el precio de los fletes podrían sentirse en 80 días, cuando se cumpla el ciclo de pedidos provenientes de Asia.
Por
Lourdes García Armuelles
  • 25/03/2026 00:00
El Consejo Empresarial Logístico (COEL) recomienda a la industria activar las cláusulas de combustible incluidas en los contratos de transporte terrestre, tras la incertidumbre entorno al estrecho de Ormuz, que ya ha generado un segundo aumento consecutivo del combustible en el país

El presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), Ángel Sánchez, alertó que el conflicto en Medio Oriente ya empieza a reflejarse en el sector logístico panameño, con incrementos en los costos de fletes y combustibles tanto marítimos como terrestres.

Sánchez explicó que, aunque todavía es temprano para medir un impacto en los volúmenes de movimiento —pues las cargas actuales fueron programadas con antelación—, los efectos podrían sentirse en unos 80 días, cuando se cumpla el ciclo de pedidos provenientes de Asia.

“Estos costos al final son de traspaso, y se verán reflejados en el supermercado, igual que ocurre con una vía de transporte ineficiente”, señaló.

El gremio recomienda a la industria logística activar las cláusulas de combustible incluidas en los contratos de transporte terrestre, mecanismo que permite ajustar los precios de los fletes conforme a las variaciones del diesel. Estas cláusulas suelen activarse cuando el aumento supera el 12% o 15%, y se desactivan cuando el precio vuelve a bajar.

Por su parte, el presidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), René Gómez, destacó que las tensiones en el estrecho de Ormuz han redireccionado rutas marítimas hacia el Canal de Panamá, lo que ha generado un incremento de entre cuatro y cinco tránsitos diarios respecto a años anteriores.

“Esto nos dice que Panamá es un lugar confiable. Tenemos que mantenerlo de esa manera y tener nuestras vías eficientemente habilitadas”, afirmó.

El presidente de la Asociación Marítima Nacional de Panamá (MAPA), Ricardo Lince, coincidió en que el conflicto internacional genera oportunidades y retos para el país.

Señaló que se ha visto un mayor interés de los buques tanqueros en cruzar el Canal de Panamá, aunque aclaró que el impacto es secundario y limitado por la capacidad instalada.

“El gran reto es el costo del combustible, que eleva toda la cadena logística y puede aumentar los precios al consumidor”, indicó.

El conflicto en el estrecho de Ormuz desde finales de febrero ha paralizado parcialmente una de las rutas más importantes del comercio mundial de hidrocarburos, generando un alza global en el precio del petróleo y el diésel.

Por Ormuz transita cerca del 20% de los hidrocarburos mundiales. Su bloqueo afecta directamente la oferta global de petróleo y gas.

Más del 40% de los barcos que intentan cruzar han sido sometidos a sanciones o restricciones, reduciendo significativamente el flujo comercial.

El precio del crudo y derivados ha subido de forma sostenida desde inicios de marzo.

En Centroamérica, los precios superan los $4 por galón, generando preocupación por inflación y encarecimiento del transporte.

Las navieras aplican fórmulas de ajuste basadas en el costo del búnker, lo que incrementa los fletes marítimos y terrestres.

Los costos adicionales se trasladan al consumidor final, reflejándose en precios más altos en supermercados y bienes importados.

Puertos de Balboa y Cristóbal operan con normalidad

Tras la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company, representantes de los principales gremios logísticos y marítimos del país coincidieron en que las operaciones en los puertos de Balboa y Cristóbal avanzan con buen ritmo y que la transición se ha manejado de manera ordenada, garantizando la continuidad de un sector estratégico para la economía nacional.

Sánchez explicó que ambos puertos, especializados en el trasbordo de mercancías cuyo destino final no es Panamá, atraviesan actualmente una temporada baja debido al cierre del año nuevo chino.

Esto ha reducido la demanda de operaciones, lo que se refleja en que las terminales trabajan al 60% de su capacidad, aunque cuentan con la infraestructura y el personal para alcanzar hasta el 80% de su cuota habitual.

Sánchez destacó que las compañías operadoras han aprovechado este período para capacitar al personal y realizar auditorías técnicas al equipo recibido de la concesión saliente, asegurando que la transición se convierta en una oportunidad para fortalecer procesos internos.

Por su parte, Gómez, señaló que las operaciones muestran una recuperación progresiva. “Sí, se han recuperado, no estamos al 100%. Lo que hemos conversado de manera informal es que nos falta aproximadamente unas ocho semanas para llegar a los niveles previos. Van en buena marcha tanto Balboa como Cristóbal”, afirmó.

Gómez subrayó que la Cámara Marítima es respetuosa del Estado de derecho y confía en que Panamá presentará las evidencias necesarias en los procesos de arbitraje, dejando en manos del Estado y de los administradores de justicia la defensa legal.

Lince, por su lado, agregó que se mantienen reuniones semanales con los operadores portuarios. “El puerto de Balboa está ya básicamente funcionando a normalidad. En el área de Cristóbal también están reactivando su operación. Los más interesados son las navieras que tienen estas operaciones y son las más beneficiadas, así que estamos seguros que en dos o tres semanas debe estar resuelto”, señaló.

Lince destacó además que todos los contratos con proveedores han tenido que ser renegociados y firmados nuevamente, como parte del proceso de transición.

Sobre los arbitrajes, indicó que se trata de un tema “netamente legal y político” en el que no se atrevería a opinar sin información oficial.

Decisiones del Gobierno

El Gobierno de Panamá, consciente de la importancia estratégica de los puertos de Balboa y Cristóbal para el comercio internacional y la competitividad del país, adoptó varias medidas inmediatas tras la salida de Panama Ports Company:

Entre esas, nombramiento de los operadores temporales APMT Panamá, S. A. y TIL Panamá, S. A.para garantizar la continuidad de las operaciones sin interrupciones.

Supervisión directa de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) sobre las actividades portuarias, asegurando el cumplimiento de estándares internacionales.

Revisión y auditoría de los equipos e infraestructura entregados por la concesión saliente, con el fin de garantizar que las operaciones se realicen con seguridad y eficiencia.

Renegociación de contratos con proveedores y servicios asociados, asegurando la estabilidad de la cadena logística.

Coordinación con gremios y asociaciones del sector marítimo y logístico, mediante reuniones periódicas para monitorear avances y atender necesidades inmediatas.

Preparación de la defensa legal del Estado en los procesos de arbitraje internacionales, respaldada por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato.

Ángel Sánchez
presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL)
Estos costos al final son de traspaso, y se verán reflejados en el supermercado, igual que ocurre con una vía de transporte ineficiente”
Ricardo Lince,
Presidente de la Asociación Marítima Nacional de Panamá (MAPA)
El gran reto es el costo del combustible, que eleva toda la cadena logística y puede aumentar los precios al consumidor”
VIDEOS
Lo Nuevo