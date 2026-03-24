Panamá: Sector logístico pide ajustar precio de fletes ante inestabilidad en Medio Oriente

El presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), Ángel Sánchez, alertó que el conflicto en Medio Oriente ya empieza a reflejarse en el sector logístico panameño, con incrementos en los costos de fletes y combustibles tanto marítimos como terrestres.

Sánchez explicó que, aunque todavía es temprano para medir un impacto en los volúmenes de movimiento —pues las cargas actuales fueron programadas con antelación—, los efectos podrían sentirse en unos 80 días, cuando se cumpla el ciclo de pedidos provenientes de Asia.

“Estos costos al final son de traspaso, y se verán reflejados en el supermercado, igual que ocurre con una vía de transporte ineficiente”, señaló.

El gremio recomienda a la industria logística activar las cláusulas de combustible incluidas en los contratos de transporte terrestre, mecanismo que permite ajustar los precios de los fletes conforme a las variaciones del diesel. Estas cláusulas suelen activarse cuando el aumento supera el 12% o 15%, y se desactivan cuando el precio vuelve a bajar.

Por su parte, el presidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), René Gómez, destacó que las tensiones en el estrecho de Ormuz han redireccionado rutas marítimas hacia el Canal de Panamá, lo que ha generado un incremento de entre cuatro y cinco tránsitos diarios respecto a años anteriores.

“Esto nos dice que Panamá es un lugar confiable. Tenemos que mantenerlo de esa manera y tener nuestras vías eficientemente habilitadas”, afirmó.

El presidente de la Asociación Marítima Nacional de Panamá (MAPA), Ricardo Lince, coincidió en que el conflicto internacional genera oportunidades y retos para el país.

Señaló que se ha visto un mayor interés de los buques tanqueros en cruzar el Canal de Panamá, aunque aclaró que el impacto es secundario y limitado por la capacidad instalada.

“El gran reto es el costo del combustible, que eleva toda la cadena logística y puede aumentar los precios al consumidor”, indicó.

El conflicto en el estrecho de Ormuz desde finales de febrero ha paralizado parcialmente una de las rutas más importantes del comercio mundial de hidrocarburos, generando un alza global en el precio del petróleo y el diésel.

Por Ormuz transita cerca del 20% de los hidrocarburos mundiales. Su bloqueo afecta directamente la oferta global de petróleo y gas.

Más del 40% de los barcos que intentan cruzar han sido sometidos a sanciones o restricciones, reduciendo significativamente el flujo comercial.

El precio del crudo y derivados ha subido de forma sostenida desde inicios de marzo.

En Centroamérica, los precios superan los $4 por galón, generando preocupación por inflación y encarecimiento del transporte.

Las navieras aplican fórmulas de ajuste basadas en el costo del búnker, lo que incrementa los fletes marítimos y terrestres.

Los costos adicionales se trasladan al consumidor final, reflejándose en precios más altos en supermercados y bienes importados.