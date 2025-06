Panamá: Tasas de interés elevadas y descontento social anuncian la ‘tormenta perfecta’

En los primeros meses de la actual administración, y viendo las primeras medidas que iba tomando esta, tuve a bien señalar que en Panamá se estaban conformando los elementos necesarios para una tormenta perfecta para la conmoción social. Decíamos en su momento que esos elementos son: el continuado incremento de las tasas de interés bancarias, la eliminación del Bono Solidario de Vivienda, el dejar a la libre oferta y demanda el precio del principal alimento de los panameños como lo es el arroz, la solución del déficit del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social, la decisión sobre el futuro del proyecto minero de Donoso, en la provincia de Colón, y la realización del embalse propuesto por la Autoridad del Canal en la cuenca del Río Indio. También resaltamos que, en este momento, las palabras diálogo y consenso serían más necesarias que nunca, ya que si un sector pretendía ganar 100 en todos los puntos, esto solo sucedería por vía de la imposición, lo cual causaría que, al final de la discusión de todos estos temas, tuviéramos un país sumamente fragmentado y con una alta inestabilidad social que solo contribuiría a afectar la economía de las empresas locales y ahuyentaría la captación de la inversión extranjera, lo cual constituiría ese “triunfo” en una victoria pírrica, ya que se tendría detrás una economía y sociedad con graves afectaciones.

Con relación al elemento del incremento continuado de las tasas de interés bancarias, con el apoyo indirecto de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), es preciso señalar que, si bien no existe norma alguna que regule el nivel de tasas que pueden establecer los bancos, sí, para justificarse, utilizan como excusa el incremento de las tasas bancarias de la Reserva Federal de Estados Unidos, entonces debería suceder que cuando se incrementen las tasas en la Reserva, según su criterio, deben aumentar en Panamá; sin embargo, si esto fuera cierto, también debería suceder que cuando bajan las tasas de la Reserva Federal, las tasas locales de la banca disminuyeran; no obstante, eso no sucede.

Como se puede observar en la gráfica, que compara el comportamiento de las tasas en Estados Unidos con las tasas de referencia del mercado hipotecario local panameño, en el año 2018, mientras las tasas de interés en Estados Unidos disminuían desde 2,50 % hasta un 0,25 %, en Panamá, la tasa de referencia aumentó de 5,44 % a 5,69 % y luego hasta un 5,75 %, y, posteriormente, se incrementó a 5,88 % como reflejo de un incremento de hasta el 5,50 % en las tasas en Estados Unidos. Aquí es importante señalar que cuando la tasa estadounidense disminuyó de 5,50 % a 4,50 %, y siguiendo la lógica de las entidades bancarias de atribuir los incrementos en Panamá a las tasas de Estados Unidos y, por lo tanto, se esperaba una disminución de estas, no solo se respondió contrariamente en Panamá con dos incrementos hasta el 6,13 %, sino que, cuando habían dicho que había que esperar a ver cómo se desempeñaban los mercados antes de tomar una decisión, el superintendente de la SBP sentenció de forma tajante que “las tasas que habían aumentado se iban a quedar así y que solo se iba a ver qué pasaba con los créditos nuevos”, desbaratando nuevamente su lógica alcista que nunca contempla disminuciones. Dentro del complicado escenario económico en Estados Unidos, se ha señalado que se esperan dos disminuciones de aquí a fin de año (2025), pero como en Panamá parece que son hijos del dolor y dentro del marco de una grave crisis económica y social que amenaza con empeorar, el Sistema Bancario, incluyendo al otrora “Banco de la familia panameña” que hasta ahora se había mantenido al margen de incrementos de tasas, ha respondido a estas próximas disminuciones en Estados Unidos con cartas a sus clientes informándoles de ajustes hacia arriba a las tasas de sus préstamos hipotecarios.

Una vez desvirtuada la explicación local del incremento de las tasas de interés, podemos analizar la justificación adicional para su comportamiento alcista. Se señala que, como los bancos tienen que financiarse afuera, estos enfrentan el costo de un dinero más caro, por lo que tienen que transferir este incremento a sus clientes. Si observamos la gráfica de Depósitos locales versus Créditos locales en el Sistema Bancario Nacional de 2022 a 2024, se tiene que el saldo de los depósitos locales en estos tres periodos muestra un promedio de $65.205 millones, mientras que el promedio de los saldos de los créditos muestra un saldo promedio de $61.037 millones. Esto significa que, históricamente, en Panamá los depósitos han estado por más de $4.000 millones por encima de los créditos, lo que demuestra que los bancos utilizan los propios depósitos para financiar los créditos otorgados, de manera que el argumento de tener que endeudarse en el extranjero para prestar localmente no es aplicable al caso panameño.

Una tercera excusa para justificar el incremento de las tasas bancarias en Panamá es la relacionada con el riesgo país. Esta justificación ignora dos asuntos importantes. En primer lugar, durante la crisis financiera internacional de los años 2008-2009, en la cual muchos de los bancos más grandes del mundo estuvieron al borde de la quiebra, lo que ocasionó su intervención por parte del gobierno de Estados Unidos, en Panamá, los mecanismos de seguridad y manejo de riesgo bancario funcionaron, lo que resultó en que, aunque muchos países latinoamericanos registraran cifras negativas de crecimiento, aquí seguimos creciendo y ningún banco se vio en riesgo. En segundo lugar, cada vez que se publican las cifras de Seguridad y Desempeño Bancario, estas muestran un desempeño inmejorable que comprueba la solidez de nuestro Centro Bancario Internacional (CBI). Así vemos que, según el informe de Actividad Bancaria de la SBP a abril de 2025: “La ratio de liquidez promedio del sistema se ubicó en 55,94 %, superando los requisitos regulatorios. El Coeficiente de Cobertura de Liquidez (LCR) se mantiene por encima del umbral mínimo, reflejando una gestión prudente de vencimientos y calidad de activos. El Índice de Adecuación de Capital (IAC) del CBI alcanzó 15,71 %, casi el doble del mínimo regulatorio, lo que evidencia un adecuado colchón de capital para enfrentar perturbaciones financieras”. “El Sistema Bancario Nacional reportó utilidades por $815,6 millones (+0,4 %), impulsadas por el crecimiento de ingresos por intereses (+3,2 %) y una contención del gasto, a pesar de una caída del 5,9 % en el ingreso neto por intereses”. Estos resultados solo demuestran que, “a pesar del riesgo país”, nuestros bancos no solo están sólidos, sino que siguen creciendo. Pero, hablando del riesgo país, hay que decir que aunque la calificadora Fitch Ratings indebidamente degradara nuestra calificación de riesgo antes de las elecciones de 2024, Moody’s acaba de confirmar nuestra calificación y no se esperan cambios por parte de Standard & Poor’s, ya que, en nuestro caso, ¿cómo degradar la calificación de un país que sigue creciendo y que tiene todas las perspectivas positivas para mejorar su situación?, a menos que exista una incapacidad política evidente para el manejo de crisis sociales que sí pudieran comprometer este riesgo.

¿Pero por qué el incremento de las tasas de interés se considera un elemento de la tormenta perfecta para la inestabilidad social? Resulta que si tomamos el ejemplo de un cliente bancario a quien le informan que debido a “ajustes” en su tasa de interés se verá obligado a escoger entre 15 años más de pago del préstamo o incrementar su letra hasta $200 para mantener el mismo plazo, estos $200 para un individuo con un ingreso considerable de $1.500 representan aproximadamente el 13,3 % de su salario bruto; también representan el 55 % del costo calórico de la Canasta Básica Familiar para los distritos de Panamá y San Miguelito a enero de 2025, según el Ministerio de Economía y Finanzas. Este incremento importante del monto de las tasas de interés disminuye gravemente no solo su capacidad de consumo en general, sino su capacidad de satisfacer las necesidades básicas de las familias, incluso en el rubro de alimentación, y no cabe duda de que un pueblo con hambre nunca estará en paz.

”Al amigo Ciro Ortega, que Dios lo guarde en su gloria”.