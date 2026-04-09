Panamá y Argentina inician proceso para un acuerdo comercial bilateral

El fortalecimiento de los lazos comerciales entre Panamá y el Cono Sur ha dado un paso decisivo. El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, sellaron los Términos de Referencia (TDRs) que servirán de base para una nueva relación comercial bilateral.

Este instrumento jurídico define la estructura técnica y política para negociaciones que buscan ser flexibles y progresivas. El enfoque principal se centra en cuatro pilares: fortalecimiento del comercio preferencial, cooperación mutua, facilitación de procesos comerciales y la atracción de inversiones, informó el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), a través de un comunicado.

Moltó destacó la importancia de la responsabilidad compartida en este proceso, señalando que “este es un paso que ambos países construimos con responsabilidad. Panamá participa consciente de su rol, como Hub para acercar al comercio de distintos destinos, aportando mayor fluidez en las relaciones comerciales”.

Desde la perspectiva argentina, Quirno dijo que este acuerdo es la llave para la expansión de sus industrias. “Estos Términos de referencia nos enfocan en el objetivo de lograr un intercambio beneficioso para ambos países. Son el punto de partida para que empresas argentinas accedan a más mercados”, subrayó.