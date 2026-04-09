Panamá y Argentina inician proceso para un acuerdo comercial bilateral

La firma de estos TDRs no es un hecho aislado; forma parte de la estrategia de internacionalización que Panamá ejecuta tras su acercamiento a los Estados parte del Mercosur. La meta es clara: abrir una fase de integración complementaria donde Panamá funcione como la plataforma regional de servicios y logística para Centroamérica y el Caribe.Para consolidar esta visión, la misión oficial incluyó reuniones con actores clave como: la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, la Cámara de Diputados y la Legislatura de Buenos Aires, busca posicionar a Panamá como plataforma regional para servicios, logística e inversión.De acuerdo con el MICI, el objetivo es posicionar a Panamá como plataforma regional para comercio, servicios, logística e inversión e identificar oportunidades concretas de inversión y establecimiento de operaciones argentinas en Panamá. Esta misión forma parte de la nueva etapa de relacionamiento económico que Panamá impulsa con los Estados parte del Mercosur, luego de su entrada en bloque comercial.'El objetivo se enfoca en abrir una nueva etapa de integración práctica y complementaria, en la que Panamá actúe como facilitador de la internacionalización de empresas argentinas hacia Centroamérica, el Caribe y otros mercados de la región', puntualizó.