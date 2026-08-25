Panamá y Colombia: Comarca Wargandí activa proceso de consulta de interconexión eléctrica

La Comarca Kuna de Wargandí dio un paso decisivo hacia el proyecto de Interconexión Eléctrica entre Colombia y Panamá, al entregar formalmente a la Secretaría Nacional de Energía (SNE) y al Viceministerio de Asuntos Indígenas la resolución que activa el proceso de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado (CLPI).
La decisión, aprobada por la Asamblea General reunida en la comunidad de Mortí el pasado 18 de agosto, convierte a Wargandí en la primera de las tres áreas de influencia del proyecto en iniciar la consulta, adelantándose a Guna Yala y las Tierras Colectivas de Alto Bayano.
El Secretario Nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J., destacó que este avance refleja la confianza construida con las comunidades.
“Este proceso no solo abarca la Interconexión Eléctrica, sino que forma parte de un corredor ambiental sostenible que integra electrificación rural y desarrollo vial, en beneficio directo de las comunidades”, comentó.
El Cacique General de Wargandí, Arnulfo López, subrayó la importancia de la autonomía en la decisión.
“Damos este paso desde nuestra autonomía, de frente y con la participación de nuestro pueblo. Lo que buscamos es que este proceso traiga beneficios reales para nuestras comunidades, como la electrificación y los caminos que necesitamos”, señaló.
La entrega de la resolución contó con la presencia de la Viceministra de Asuntos Indígenas, Doris Bill, representantes de la Oficina de Electrificación Rural (OER) y de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA).
El proceso de relacionamiento está acompañado por una Mesa Interinstitucional coordinada por el Ministerio de la Presidencia a través de la SNE, que articula a entidades como el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Ambiente, la ANATI, la ASEP, la OER y ETESA.
La obra contará con una extensión de 500 kilómetros de longitud.
Tendrá corriente directa (en lugar de la convencional corriente alterna) y una capacidad de transferencia de 400 MW.
Además de un nivel de voltaje de 300 kV.
La interconexión no se limita al paso de cables, sino que incluye un corredor ambiental sostenible que contempla mejora de la vialidad en las zonas de tránsito y proyectos de electrificación rural para las comunidades locales.
Para garantizar el éxito de la obra, el secretario informó que en octubre del 2025 se instaló una mesa interinstitucional que coordina los aspectos técnicos, financieros, regulatorios y sociales.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no solo ha sido entregado, sino que ya fue formalmente admitido por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) para su evaluación. Sin embargo, la SNE admitió que el éxito final de esta etapa depende de un factor crítico: la consulta libre, previa e informada con las comunidades indígenas por donde transita la línea.
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