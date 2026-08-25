Panamá y Colombia: Comarca Wargandí activa proceso de consulta de interconexión eléctrica

La Comarca Kuna de Wargandí dio un paso decisivo hacia el proyecto de Interconexión Eléctrica entre Colombia y Panamá, al entregar formalmente a la Secretaría Nacional de Energía (SNE) y al Viceministerio de Asuntos Indígenas la resolución que activa el proceso de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado (CLPI).

La decisión, aprobada por la Asamblea General reunida en la comunidad de Mortí el pasado 18 de agosto, convierte a Wargandí en la primera de las tres áreas de influencia del proyecto en iniciar la consulta, adelantándose a Guna Yala y las Tierras Colectivas de Alto Bayano.

El Secretario Nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J., destacó que este avance refleja la confianza construida con las comunidades.

“Este proceso no solo abarca la Interconexión Eléctrica, sino que forma parte de un corredor ambiental sostenible que integra electrificación rural y desarrollo vial, en beneficio directo de las comunidades”, comentó.

El Cacique General de Wargandí, Arnulfo López, subrayó la importancia de la autonomía en la decisión.

“Damos este paso desde nuestra autonomía, de frente y con la participación de nuestro pueblo. Lo que buscamos es que este proceso traiga beneficios reales para nuestras comunidades, como la electrificación y los caminos que necesitamos”, señaló.

La entrega de la resolución contó con la presencia de la Viceministra de Asuntos Indígenas, Doris Bill, representantes de la Oficina de Electrificación Rural (OER) y de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA).

El proceso de relacionamiento está acompañado por una Mesa Interinstitucional coordinada por el Ministerio de la Presidencia a través de la SNE, que articula a entidades como el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Ambiente, la ANATI, la ASEP, la OER y ETESA.