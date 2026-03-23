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Economía

Parkland Panamá: ¿otro caso como Snowland?

Parkland Panamá se promociona con IA y sin información verificable.
Parkland Panamá se promociona con IA y sin información verificable.
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Agencia EFE
  • 24/03/2026 00:00
Parkland Panamá surge en redes con imágenes de IA y promesas similares a Snowland, generando dudas entre usuarios y consumidores

Después de la sanción de $15,000 impuesta por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) por el caso Snowland Panamá, un nuevo proyecto llamado Parkland Panamá comienza a circular en redes sociales y genera dudas entre usuarios, pues anuncia que su aperturá será en abril próximo.

Se trata de una cuenta en Instagram que, con apenas seis días de creada, acumula 12 publicaciones, 3,825 seguidores y sigue a 10 perfiles. En sus contenidos promociona un supuesto parque acuático con canchas deportivas, spa, cine y diversas atracciones familiares, cuya apertura se anuncia para abril.

“Esto no es solo un parque... es donde el calor se olvida. Toboganes, risas y días que se sienten como vacaciones. Bienvenido a Parkland”, señala una de sus publicaciones la cuenta @parklandpanama.

Sin embargo, varios elementos han despertado suspicacia. Todo el contenido difundido en redes sociales está elaborado con inteligencia artificial y, hasta el pasado viernes 20 de marzo, el perfil incluía un enlace web con información limitada, como una ubicación general en “Condado”, sin dirección exacta ni número telefónico de contacto.

En la plataforma TikTok, el proyecto suma 741 seguidores y 6,687 “me gusta”, con ocho publicaciones, también centradas en imágenes generadas digitalmente.

Similitudes que generan alerta

El surgimiento de Parkland Panamá coincide con la reaparición pública de Jimmy Chung, creador de Snowland Panamá, quien recientemente ha ofrecido entrevistas explicando el origen y desarrollo de su proyecto.

El caso Snowland, que se volvió viral en diciembre de 2025, derivó en una sanción por parte de Acodeco tras comprobarse que la publicidad del evento no era veraz, en violación de los artículos 58 y 59 de la Ley 45 de 2007.

Estas similitudes —uso de inteligencia artificial en la promoción, rápida viralización en redes y escasa información verificable— han llevado a usuarios a cuestionar la legitimidad del nuevo proyecto.

Tanto Snowland Panamá como Parkland Panamá fueron verificados por este medio en el portal Panamá Emprende para confirmar su Aviso de Operación; sin embargo, en ambos casos el sistema arrojó el mensaje “Ningún dato disponible en esta tabla”, lo que indica que no figuran como negocios registrados ante el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Llamado a la precaución

Aunque hasta el momento no existe una investigación oficial sobre Parkland Panamá, autoridades han reiterado en casos anteriores la importancia de que los consumidores verifiquen la información antes de realizar pagos o reservas.

Entre las recomendaciones se encuentran confirmar la existencia física del establecimiento, revisar la identidad del proveedor, exigir información clara y desconfiar de promociones que no detallen condiciones verificables.

El caso se mantiene en desarrollo, mientras crece la atención en redes sociales sobre este nuevo proyecto que promete entretenimiento familiar, pero que aún carece de elementos básicos de validación.

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