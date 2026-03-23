Parkland Panamá: ¿otro caso como Snowland?

El surgimiento de Parkland Panamá coincide con la reaparición pública de Jimmy Chung, creador de Snowland Panamá, quien recientemente ha ofrecido entrevistas explicando el origen y desarrollo de su proyecto.El caso Snowland, que se volvió viral en diciembre de 2025, derivó en una sanción por parte de Acodeco tras comprobarse que la publicidad del evento no era veraz, en violación de los artículos 58 y 59 de la Ley 45 de 2007.Estas similitudes —uso de inteligencia artificial en la promoción, rápida viralización en redes y escasa información verificable— han llevado a usuarios a cuestionar la legitimidad del nuevo proyecto.Tanto Snowland Panamá como Parkland Panamá fueron verificados por este medio en el portal Panamá Emprende para confirmar su Aviso de Operación; sin embargo, en ambos casos el sistema arrojó el mensaje 'Ningún dato disponible en esta tabla', lo que indica que no figuran como negocios registrados ante el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).