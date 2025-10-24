Pesca ilegal: Panamá aplica línea dura para recuperar la ‘tarjeta verde’ de la UE

<b><a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</a></b> llevó a <b><a href="/tag/-/meta/bruselas">Bruselas</a></b> un mensaje claro: el país quiere dejar atrás, de forma definitiva, cualquier señalamiento asociado a la pesca ilegal y posicionarse como aliado estratégico de la <b><a href="/tag/-/meta/ue-union-europea">Unión Europea (UE)</a></b> en la protección de los recursos marinos.En un encuentro de alto nivel con el Comisario de Pesca y Océanos de la Comisión Europea, Costas Kadis, la delegación panameña —liderada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos, y el administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuátivos (ARAP), Eduardo Carrasquilla— presentó una actualización sobre los avances regulatorios, operativos y de fiscalización implementados en el último tramo del diálogo con la Unión Europea.<b>'Estamos demostrando determinación real. El objetivo es recuperar la tarjeta verde y salir definitivamente de la lista de países no cooperantes. Panamá ya no está reaccionando: está corrigiendo y previniendo</b>', señaló Carrasquilla.