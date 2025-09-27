Porcinocultores estables ante caída de precios de granos internacionales

Carlos Enrique Pitti, presidente de la Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá (Anapor), calificó el sector porcino como “bastante estable” en los últimos años.

Señaló que la reciente caída en los precios de los granos internacionales ha sido un factor clave que permite a los productores trabajar con margen.

Pitti explicó que, si bien el alza del grano impacta directamente al productor, este no puede traspasar el costo al público debido a la dinámica del mercado.

“Los granos internacionales están a niveles donde se puede producir bien y el sector está tranquilo”, aseveró.

El presidente de Anapor no espera sorpresas en el mercado de aquí a fin de año, anticipando el aumento histórico de la compra de producto nacional para las fiestas de Navidad.

Por ejemplo, manifestó que el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en la última cadena agroalimentaria anunció la compra de 300.000 unidades de picnic de cerdo para las bolsas que se venderán en las naviferias.