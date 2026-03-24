PPC reclama más de $2,000 millones tras toma de puertos en Panamá

Panama Ports Company, S.A. (PPC) anunció que ha ampliado sus reclamos en el arbitraje internacional contra la República de Panamá, un mes después de lo que calificó como la “toma ilegal” de las terminales de Balboa y Cristóbal, así como de sus propiedades. La empresa estima que los daños ocasionados por estas acciones superan ya los $2 mil millones.

En su presentación del 24 de marzo, PPC argumentó que el Estado panameño incurrió en “acciones ejecutivas extremas”, incluyendo la ocupación de instalaciones, la confiscación de documentos protegidos y una serie de conductas indebidas que, según la compañía, forman parte de una campaña sostenida en su contra desde hace más de un año.

El proceso arbitral se desarrolla bajo las reglas de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Sin embargo, PPC señaló que Panamá aún no ha presentado su respuesta inicial y que incluso reconoció no haber contratado abogados, lo que ha generado retrasos en el procedimiento.

La empresa advirtió que la estrategia del Estado de “arrastrar al caso a partes ajenas al contrato aplicable” y de emitir declaraciones inexactas sobre PPC envía una señal preocupante a los inversionistas extranjeros. “Panamá continúa su campaña de ataques”, subrayó la compañía, que se reserva el derecho de responder a cualquier planteamiento del Estado en el arbitraje.