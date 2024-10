Presupuesto para 2025 entre críticas y un ‘conservador’ 1,88% menos que la vigencia 2024

Para la vigencia fiscal 2025, el presidente de la República, José Raúl Mulino, pidió que el presupuesto sea “conservador” y enviarle un mensaje claro a la comunidad internacional financiera que observa a Panamá. Sin embargo, la propuesta entregada ante la Asamblea Nacional a “destiempo” (fuera de tiempo), y que también contenía posibles “falencias e incompatibilidad con algunas leyes”, así como “goles”, no es bien visto por los economistas locales, y advierten sobre la fragilidad en recaudación.

La propuesta del Presupuesto General del Estado para 2025 fue presentada ante el pleno de la Asamblea Nacional por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, el 7 de octubre, por $26.084 millones, pero fue retirado y subió en $751.2 millones, quedando en su segunda presentación en $26.835 millones, y luego de otras recomendaciones del Legislativo finalmente, en un tercer intento, el ministro sustentó $30.111 millones, que representa un ajuste $3.276 millones. La cantidad es 15,4 % más o $4.027 millones adicionales a la propuesta inicial del Ejecutivo ($26.084 millones).

Con esta última modificación, Chapman destacó ante los representantes de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el 25 de octubre, que las recomendaciones recibidas durante las vistas fiscales fueron cuidadosamente evaluadas e incorporadas al proyecto, afirmando que “a pesar del aumento que implica este presupuesto sigue siendo inferior al correspondiente al año fiscal 2024”. Además, subrayó que el presupuesto sigue un enfoque “conservador, prudente y responsable”, con miras a lograr los objetivos propuestos para 2025.

Al comparar el primer presupuesto de la administración de Mulino, con el actual (2024) y último de la administración del expresidente, Laurentino Cortizo Cohen, la variación es inferior en apenas 1,88 % o $579 millones menos, al totalizar en $30.690 millones, como indica la Ley 418 del 29 de diciembre de 2023, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2024.

Para el economista Raúl Moreira, la situación del presupuesto es seria y delicada. “El gobierno no ha comprendido que por más complicada que haya sido la herencia fiscal que le dio el gobierno anterior, no puede cambiar en un año, con un presupuesto, todo lo que se construyó en los 5 años. Pareciera que han pretendido retomar el manejo fiscal de una manera drástica y para eso ha recurrido, lamentablemente, al desconocimiento de leyes, el 7 % de educación, los fondos de descentralización. Y, lo que trató de hacer con la ley de moratoria de ‘colar’ artículos que tienen que ver con el Código de Procedimiento Tributario que tomó 5 años construir. Lo quería ‘colar’, es vergonzoso realmente esa situación. Eso ha hecho que haya tenido cero manejo político, incluyendo con sus propios aliados”.

Y aunque Moreira no quiere hacer leña del árbol caído, se refirió al retiro y modificaciones de la propuesta. “Yo no conozco que haya ocurrido eso antes y que por segunda vez se haya tenido que retirar (modificarse) el presupuesto porque se mantuvo el desconocimiento de las leyes del 7%. Cualquier cosa que quiera (el gobierno) hacer diferente tiene que cambiar primero la ley”, señaló.

“Veo que se plantean cosas en las leyes que evidentemente no van a ser aprobadas, por ejemplo, proponer que la Asamblea renuncie a su potestad de establecer los topes fiscales, de déficit relación deuda pública y demás, y que eso lo establezca el Ejecutivo. Es algo que evidentemente no lo van a aprobar. Entonces, ¿por qué pierdes credibilidad en tu capacidad? Porque estás tratando de imponer situaciones que evidentemente no se van a aprobar y tiene que ser echado para atrás. Todos esos cambios que se pretenden hacer tienen que ser graduales y no en uno solo, por lo menos dos presupuestos (dos años) que ayuden a ir ajustando las cargas fiscales y después en los presupuestos restantes, hacerlo más a la conveniencia de los objetivos que ellos están buscando, pero de salida no se puede hacer. No puedes parar el tren con una mano”, sostuvo.

“Si ya el endeudamiento venía creciendo, no se puede pretender sacarlo así del presupuesto y de manera drástica, sino que tengo que entender que voy a tener que seguir endeudándose. El compromiso es ir disminuyéndolo al usarlo y que eso responda efectivamente los objetivos de mejorar la capacidad de infraestructura y demás, y no para manejo político que fue lo que vimos en la pasada administración. Entonces, por ejemplo en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF), plantea el endeudamiento que será solamente para reducir el déficit, y no queda claro, entonces, cómo los proyectos se van a financiar”, cuestionó el economista. “Pero evidentemente, el Gobierno ha tenido muy mal manejo político. Ha tratado de presentar cosas para que el Ejecutivo, que como único rector de las finanzas públicas a sabiendas de que esas cosas son inviables, deja mal la imagen del gobierno en su capacidad para manejar la situación fiscal del país”, reiteró Moreira.

“Este gobierno ha levantado muchas expectativas en su capacidad de arreglar las finanzas públicas, con relación a lo que estaba heredando, entonces, mejoraron ciertas calificaciones a nivel internacional una vez que este gobierno fue elegido y tomó posesión, pero me preocupa que se vaya a mantener la imagen que se tenía antes de ser gobierno, viendo todas ‘las pifias’ en las que han incurrido. Los errores que están cometiendo, nos van a afectar a todos. Yo no me puedo alegrar de que ellos las cosas le estén saliendo mal porque eso va a afectar al país. Pero sí tienen que recapacitar respetar los consensos, los acuerdos y las leyes porque si no el mundo se le va a venir encima”, acotó.

Y es que los errores de la actual administración fueron reconocidos por el viceministro de Finanzas del MEF, Fausto Fernández, durante su asistencia a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea. “Se han cometido errores, y se cometen errores todos los días, la cosa es poder adaptarnos, escuchar, recibir esas recomendaciones y ajustarlas”, expresó Fernández a los medios.