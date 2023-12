Primas de seguro suben; la siniestralidad eleva el costo

Añadió que esta situación podría restar el buen comportamiento de las aseguradoras que esperan alcanzar este año los $2 mil millones en primas suscritas. No obstante, indicó que el resultado técnico propio del negocio, luego de descontar siniestros y gastos operativos solo alcanza un 5.40%, es decir, cerca de $56 millones.

“Por el lado de inversión se ven beneficiados, o sea, obtienen mayores ingresos ante un escenario de tasas altas, como el que estamos viviendo ahora, versus un escenario de tres o cuatro años cuando las tasas eran mínimas o muy bajas, que también se traducía en que el rendimiento de las inversiones de estas aseguradoras fueran sumamente bajas porque era lo que en su momento se pagaban en el mercado. Es por esto que el mundo asegurador se mueve al contrario de lo que le puede pasar a muchas empresas o negocios que dependen del crédito o son muy vulnerables a la subida de las tasas”, sustentó el ex superintendente de seguros y reaseguros.

Por el contrario, Joaquín Reisen, ex superintendente de seguros y reaseguros, consideró que el comportamiento de la Fed sí incide porque ante un escenario de subida de tasa, las aseguradoras, principalmente aquellas relacionadas al negocio de colectivo de vida y vida individual, se ven beneficiadas con sus inversiones.

Inflación

Respecto al ramo de autos, comentó que es un poco “más sencillo” en el sentido de comprender que el aumento de las primas se da por el alza en el costo de las piezas. Igualmente, si las primas no cubren el siniestro, entonces, la compañía de seguro -por regulación- tiene que hacer que el negocio sea rentable, aumentando en algo la cuota.

Para Louis Ducruet, director ejecutivo de WTW en Panamá y Centroamérica, una empresa corredora de seguros, “el ramo de salud es un negocio complicado para las aseguradas” porque están en el medio de los que cobran los servicios de salud (hospital) y el cobro al cliente, sumado a la complejidad de la regulación, inflación médica, proveedores, cambios de edad, etc.

Solo el ramo de salud, según el ex superintendente, sufre un incremento de la inflación mucho mayor a la que generalmente tiene un país. Por ejemplo, dijo, Panamá puede en un año normal tener una inflación entre el 2% o 3%, pero el sector salud abarca alrededor de un 8% o arriba de eso.

Ex superintendente de seguros y reaseguros

¿Por qué aumentan las primas?

Ducret recordó que con la regulación de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, las aseguradoras están obligadas a ser rentables con los ramos que ofrecen. Es por eso que para poder respaldar sus operaciones, estas empresas presentan un estudio actuarial al ente regulador para una aprobación de incremento de costos. En ese proceso, justifican cuánto serán los aumentos por la siniestralidad, inflación médica y todos los gastos administrativos que tengan. Allí, el ente regulador aprueba lo que le va a cobrar al cliente, que en este caso recae más al que está en el ramo de vida individual, ya que le juegan dos factores en contra: el aumento inflacionario médico con el ajuste que corresponde la superintendencia y el cambio de edad.

Según este corredor de seguros, los cambios se hacen varias veces al año, ya que hay compañías que tienen que estar revisando su rentabilidad porque tienen que presentar todos los cálculos actuariales para poder hacer ajustes a sus pólizas. Si hay desviaciones, como lo que pasó con la pandemia, agregó, habrá compañías que querrán aumentar sus primas porque lo que proyectaron no fue suficiente y querrán pedir una autorización de aumento.

Por lo tanto, indicó que para los seguros de vida individual, las aseguradoras deberán notificar por lo menos unos 90 días antes de que venga el periodo de renovación para que el cliente vea los cambios o incrementos en las tarifas de la prima que le corresponde para el próximo periodo. Toda vez que no pueden realizar aumentos sin avisos.

Aclaró que ninguna póliza puede tener un cambio diario o semanal, muy poco mensual porque sus cambios son anuales, es decir, que una compañía en un mes puede tener una renovación que proporcionalmente salga más alto que el mes anterior, pero eso no va a afectar al que ya renovó si no al que le toca renovar. Por tanto, no pueden hacer ajustes durante el periodo de vigencia, sino esperar un año completo.

“Los aumentos dependen mucho de la edad y la siniestralidad de la compañía. Encontrar un 20% o 30% de incremento no es raro, pero hemos visto incrementos de hasta 60%. Con 60% uno puede pedir reconsideración o revisión y es un proceso que no acaba en el ramo de salud”, señaló el corredor de seguros.

Para Ducret lo más importante para cualquier usuario de póliza es que pueda entender bien el mercado. Recomendó optar por un corredor de seguro que le ayude a entenderlo y ver qué opciones tienen, para que no solo reciba las ofertas de las compañías, tomando en cuenta que las líneas de comunicación entre las aseguradoras, regente y clientes, no se dan al mismo tiempo.