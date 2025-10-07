Productores de Boquete logran el abastecimiento pese a daños, MIDA evalúa cultivos

<i>'El ingreso de hortalizas los Centros de Manejo Post Cosecha, producto de las afectaciones climáticas que se han generado en el área de Boquete, de momento no ha registrado disminución'</i>, comentó <b>Luis Carlos Delgado</b> de <a href="/tag/-/meta/merca-panama">Merca Panamá</a>.Delgado dijo a <b>La Estrella de Panamá</b> que<i> 'los Centros de Manejo Post Cosecha se mantienen abiertos de forma habitual apoyando a los productores que los requieren'</i>.Lo manifestado por el representante de <a href="/tag/-/meta/merca-panama">Merca Panamá</a> fue reafirmado por el presidente de la <b>Cooperativa de Servicios Múltiples Agrícola e Industrial, R.L., Tomás Ruiz</b>, quien expresó <i>'las lluvias fueron muy intensas y lo más afectado son los caminos de producción. El suelo se saturó y eso provocó los deslizamientos'</i>.La lluvia del domingo 5 de octubre afectó las zonas altas del distrito de Boquete, en la provincia de Chiriquí, entre ellas <b>Jaramillo Arriba, Jaramillo Abajo, La Estrella, Caldera, Volcancito, Horqueta y Alto Quiel</b>, donde se registraron derrumbes y deslizamientos.Debido a las afectaciones, el técnicos del<a href="/tag/-/meta/mida-ministerio-de-desarrollo-agropecuario"> Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)</a> se desplazaron desde lunes 6 de octubre a distintas comunidades para evaluar las posibles afectaciones.A pesar de las dificultades de acceso,<b> los productores han logrado mantener el flujo de alimentos hacia los mercados nacionales</b>. <i>'Nos las hemos ingeniado para sacar los productos al hombro hasta donde llegan los carros de doble tracción. El domingo mismo salió carga para Panamá y ayer también. No se ha suspendido nada'</i>, aseguró el dirigente agrícola.Ruiz detalló que la producción de <b>leche grado A, así como de cebolla, papa y tomate, fue trasladada con apoyo del gobierno y del personal técnico del MIDA</b>, que ayudó a habilitar temporalmente algunos caminos.'Los productores de Palmira, por ejemplo, pudieron sacar su leche Grado A y refrigerada gracias a que se reabrieron las vías. En algunos casos hemos tenido que cargar los productos manualmente, pero el abastecimiento no se ha detenido', añadió Ruíz.