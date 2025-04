Programa Saneamiento de Panamá recibirá préstamo por más de $250 millones

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en representación del Estado panameño, suscribió con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Convenio Marco Línea de Crédito no Comprometida y no Revolvente, un contrato de préstamo por la suma de $250.917.421,00.

Distribución

El costo total estimado de las inversiones del programa consideradas en el primer préstamo bajo la línea de crédito, está asociado al plan de inversiones durante los próximos cinco años, el cual asciende a $620.630.000,00.

De ese total, la Corporación Andina de Fomento otorgará un equivalente de $250.91 7.42 1,00 y el ejecutor podrá disponer de recursos de aporte local por la suma de hasta $138.700.000,00, además de otras fuentes de financiamiento.

“Esta línea de crédito consiste en una línea no comprometida y no revolvente por un monto de hasta 492 millones. Ahorita mismo estamos materializando el primer tramo de 250 millones”, explicó la directora del Programa de Saneamiento, María Fernanda de Mendoza. “Nosotros con CAF teníamos cuatro préstamos. Estos cuatro préstamos que financian diferentes proyectos del programa con un cofinanciamiento externo estaban muy próximos a vencerse. Para no perderse, se tomó la decisión en conjunto con el MEF y con la CAF de negociar una línea que nos permitiera ubicar esos cuatro préstamos existentes de proyectos en ejecución en una línea de crédito más flexible”, detalló.

Los más de $250 millones se dieron bajo una tasa de referencia (SOFR) por seis meses pagaderos semestralmente, más un margen aplicable hasta de 1,95 %.

CAF financiará hasta 85 puntos básicos no reembolsable de la tasa de interés establecida durante los primeros ocho años, contados, a partir de la fecha de entrada de vigencia del préstamo.

El plazo del préstamo será de 20 años con plazos de desembolsos cinco años contados a partir de la fecha de entrada de vigencia de este contrato.

Su amortización será de 30 cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales. La primera de las cuotas se pagará en la fecha de pago de intereses que corresponda a los 66 meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia.

La segunda cuota en la fecha de pagos de intereses que corresponde a los 72 meses contados a partir de la fecha de entrada de vigencia y así sucesivamente hasta completar el número de cuotas.

La comisión de compromiso será de hasta 0,35 % anual, el saldo no desembolsado del préstamo.

Mientras que la comisión de financiamiento será de un solo pago de hasta el 0,85 % sobre el monto del préstamo.

Los gastos de evaluación tendrán un valor de $25.000.00 pagaderos a más tardar en el momento en que se realice el primer desembolso.

A través del Decreto de Gabinete, el Órgano Ejecutivo informó que a través del MEF incluirá en el Presupuesto General del Estado de cada vigencia fiscal, las partidas necesarias para cubrir el pago de capital, intereses y comisiones de que trata el contrato de préstamo que se autoriza.