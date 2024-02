Proponen revisar el subsidio al tanque del gas, de ganar el 5 de mayo

Para que disminuir la brecha de la pobreza en Panamá, algunos candidatos a las elecciones del próximo 5 de mayo, de llegar al poder, propondrán revisar los subsidios, entre ellos, el cilindro de gas de 25 libras, comentaron a los medios cuando asistieron ayer al foro sobre desigualdad organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Para José Isabel Blandón, candidato a la vicepresidencia con Rómulo Roux, es necesario revisar los subsidios, en especial el tanque de gas, para que sea focalizado en las personas que realmente lo necesita, ya que en estos momentos beneficia a pobres y ricos.

Blandón, quien dirigió la comuna capitalina (2014–2019), cree que ese benefició podría extenderse a las los pobres a través de las transferencias electrónicas. “Es necesario hacer una evaluación porque no están logrando el cometido para el cual fueron creados y hay que afinar”, acotó.

Por su parte, Martín Torrijos, candidato presidencial por el partido Popular y expresidente de la República, Martín Torrijos (2004-2009), los subsidios deben estar dirigidos a las personas y no hacia las empresas. “No podemos abusar de un sistema donde algunas empresas utilizan esto cuando podrían estar usando gas industrial, pero en fin, yo creo que no es alarmar a los panameños porque se entiende de que el costo de vida está caro, de que el dinero no les alcanza para comprar sus alimentos, para pagar el transporte. Entonces, es realmente focalizarlo y lograr que el subsidio ayude a cambiar la realidad de panameño, que hoy día no tienen esperanzas”.

En tanto, Richard Morales, candidato a la vicepresidencia con su compañera de fórmula por la libre postulación, Maribel Gordón, comentó que lo que sucede con los subsidios es que son paliativos, ya que “el Estado abandonó su responsabilidad de garantizar que los servicios públicos sean de calidad y gratuitos en su punto de acceso”.

Morales es de la opinión que es necesario que se revisen todas las transferencias que da el Estado, pero particularmente las exoneraciones a las grandes empresas. “Gran parte del presupuesto del Estado se va en exoneraciones, en concesiones, en licitaciones que subsidian a los grandes capitales y donde son básicamente todos los panameños los que estamos subsidiando sus ganancias... Eso es parte del Estado neoliberal que hay que ir desmantelando para construir un Estado social de derecho y bienestar para todos los panameños”.

El subsidio del tanque de gas licuado se estableció en 1993, mediante el Decreto Ejecutivo 212 y, anualmente, representa un gasto promedio para el gobierno de unos $90 millones, y de no ser subsidiado, su costo estimado sería de alrededor de $15, la unidad. Reciben este beneficio más de 734 mil hogares, según información del Censo de Población del 2010.