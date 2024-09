Puerto Barú fragmenta a comunidades y ambientalistas

Sin embargo, Erick Sánchez, de Chorcha Abajo, citó las declaraciones que dio un ambientalista en una televisora, que decía que el dragado de este proyecto eran 36 kilómetros, cuando en realidad son 6 kilómetros. “No es que estemos de acuerdo al 100%, pero lo que no queremos es que nos dañen el ecosistema. Una de las cosas que dicen que van a devastar son los manglares y eso es falso”, aseguró el hombre, quien se encontraba en compañía de otros más con pancartas que decían: “Con el Puerto Barú navegamos hacia el futuro”.

“¿Cómo será esa pluma de sedimentación? ¿Cómo podría afectar a los pescadores y a los que viven del turismo? Eso en el estudio de impacto ambiental no está bien explicado ni cómo puede afectar a las miles de familias que dependen de eso”, comentó Fraiz.

Estudio

Este proceso formal valida la visión a largo plazo del complejo portuario multipropósito, planificado para desarrollarse en fases durante 20 años, con una inversión de $250 millones, alineándose con los principios ESG (Environmental, Social and Governance) que definen la sostenibilidad desde su fase inicial.

Demanda

Guido Berguido, de la fundación Adopta Bosque Panamá, explicó que desde los procesos de consultas esta oenegé y otras han expuesto sus preocupaciones, pero la empresa ha señalado que es “totalmente legal porque Puerto Barú no se desarrolla dentro de una zona protegida”.

Defensa

Canal

Durante el tránsito por buena parte del canal, que es la zona que los barcos usarán para llegar a Puerto Barú, las lanchas lideradas por ambientalistas y el grupo de protestantes se encontraban para la segunda y última parada.

Aquí, Yohana Ábrego, gerente legal de Ciam mostraba que dentro de toda esta zona se depositará el material dragado para el canal. Según el estudio de impacto ambiental, detalló, se eligió este lugar para hacer los depósitos de los materiales por su profundidad.

Sin embargo, explicó que la aprobación se da cuando “una investigación de Panacetacea, una de las seis organizaciones que interpusieron la demanda en la CSJ, entre abril y septiembre de 2023, descubrieron la mayor incidencia de delfines que usan esta zona para alimentarse. Con los trabajos de depósito de dragado, estos animales tendrían que migrar”.

Pese a la explicación, Erick Sánchez, de Chorcha Abajo, indicó que se siente confiado en que este proyecto no dañará nada porque la empresa se comprometió a sacar el material y ubicarlo en un lugar que no perjudique a nadie, pero no supo justificar de qué forma la empresa haría tal proceso y con base en qué documento legal.

Constató que como comunidad no van a permitir que la empresa haga algo que no se comprometió con lo dicho. Además, no cree que se quede sin fondos para realizar este proyecto, ya que están invirtiendo $250 millones.

“Esta clase de proyectos que se pretende construir aquí se ha hecho en otros países, donde hay muchos más kilómetros, donde los barcos tienen que manejar en medio de los manglares y no hay esa devastación que a veces nos hacen ver”, expresó Sánchez.

“Queremos que las autoridades se unan a las comunidades para tratar este proyecto a que se realice porque aquí vamos a beneficiar a las futuras generaciones siempre y cuando se haga bien”, añadió.

Sánchez justificó que todo el proceso de persecución que hicieron en la gira entre ambientalistas y periodistas es porque buscaban un diálogo, ya que no se les tomó en cuenta como sí lo ha hecho la empresa con varias reuniones que han tenido.

No obstante, tanto ambientalistas como medios de comunicación tuvieron que lidiar con personas que bajos improperios o insultos buscaban llamar la atención en medio de la cobertura. Sánchez aclaró que como grupo no se están viendo beneficiados con ningún tipo de acuerdo de trabajo o dinero, sino que simplemente son acciones que hacen como comunidad para el desarrollo de la zona.