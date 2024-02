Recaudación de ingresos corrientes reflejan un superávit de 3,5% en enero

La recaudación de ingresos en Panamá comenzó con buen pie el inicio del año 2024. Así, en enero 2024, los ingresos corrientes reflejaron un total de $493.8 millones, mostrando un superávit de $16.5 millones o de 3,5%, comparado con el presupuesto ley por $477.2 millones; y en relación con el mismo periodo de 2023, presentan un aumento de $211.1 millones, según el informe preliminar de la Dirección General de Ingresos (DGI).

De los $493.8 recaudados, $402.8 millones corresponden a ingresos tributarios, $89.4 millones a ingresos no tributarios y $1.6 millones a otros ingresos corrientes, recoge las estadísticas que reporta la DGI mensualmente.

Los ingresos tributarios, por su parte, sumaron $402.8 millones, lo que refleja un superávit de $43.5 millones o una variación positiva de 12.1% en comparación a la meta presupuestaria, $359.3 millones. También presentan un aumento de $213.3 millones frente al año anterior.

En tanto los ingresos no tributarios no sobrepasaron la meta presupuestaria. Los no tributarios totalizaron $89.4 millones versus los 110.1 millones presupuestados, lo que significó un déficit de $20.7 millones o -18.8% .

En el primer mes del año 2024, los otros ingresos corrientes sumaron $1.6 millones, mostrando un déficit de $6.2 millones, versus el presupuesto ($7,799 millones).