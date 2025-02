Reforma al seguro en debate: aseguradoras reiteran posibles afectaciones a los conductores

La Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea) reiteró este lunes 17 de febrero su preocupación ante la iniciativa legislativa de devolver un porcentaje de las primas del seguro obligatorio básico de accidentes de tránsito (SOAT), a los asegurados que no reclaman, sin un debido estudio actuarial que determine cuál sería la nueva prima a pagar.

Según Apadea, han expresado a la Asamblea Nacional (AN) que cuando se implementó la Ley No. 68 de 2016 relativa al SOAT, las aseguradoras no contemplaron una fórmula de descuentos para los buenos conductores y/o recargos para los malos conductores, ya que eso resultaría en primas más onerosas.

Agregó que en su momento, considerando que se trata de un seguro obligatorio que debe ser accesible a toda la población, el mercado se inclinó por ofrecer la prima más competitiva posible aplicando el principio de solidaridad.

Implementar una metodología de tarificación que considere descuentos por buena experiencia, como lo prevé el proyecto de ley N°53 es posible, pero tendríamos que abandonar el principio de solidaridad y recalcular las primas, aclaró Apadea.

“Según nuestras estimaciones, la prima mínima necesaria para poder implementar una metodología de descuentos y recargos sería muy superior a la actual. Esto afectaría negativamente a todos los propietarios de vehículos y conductores del país”, plantearon las aseguradoras.

Añadió que “la Asamblea Nacional debe considerar que la nueva metodología necesita de un estudio actuarial que garantice la suficiencia de las primas para cubrir siniestros, gastos de intermediación, impuesto de prima, descuentos y recargos por experiencia, y los gastos administrativos adicionales necesarios para administrar la dinámica que generaría la nueva metodología”.

En tal sentido, Apadea ha ofrecido a la AN recursos para realizar los estudios actuariales que sean necesarios.

Alternativamente, dijo, estan seguros de que la AN podría conseguir apoyo de carácter independiente, técnico y objetivo en la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá como autoridad competente de nuestro país para lograr una opinión actuarial al respecto.