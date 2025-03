Reformas a la Ley de energía de Panamá buscarán mejorar las regulaciones en el mercado de generación

Las modificaciones a la Ley 6 del 5 de febrero de 1997, que dicta el marco regulatorio para la prestación del servicio público de electricidad buscarán regular el porcentaje de participación que tienen las empresas de energía, en Panamá, así lo confirmó el secretario nacional de Energía (SNE), Juan Manuel Urriola, a este medio.

“Nosotros, en Panamá, tenemos una sola empresa que tiene el 40% de la capacidad instalada en todo el país. Una empresa que también tiene el 60% de la generación, a nivel nacional”, explicó Urriola.

“Si mañana o pasado a esa empresa le pasa algo, el país queda vulnerable y eso no puede funcionar así. La seguridad del país está por encima de todo”, justificó.

Es por eso que el paquete de modificaciones que la SNE va a presentar en la Asamblea Nacional, este año, pretende establecer topes tanto en licencias, como en concesiones, dentro del mercado panameño.

Urriola aclaró que estas medidas no serían retroactivas, por lo que, la empresa en cuestión no perdería el porcentaje que ostenta en la actualidad, solo que “ya no podrá seguir creciendo”. Aunque el funcionario aclaró que es pueden hacer excepciones, en caso de que una situación particular lo requiera.

“En términos generales, no debemos permitir que una empresa tenga tanto poder, porque puede terminar manejando el mercado. Peor que eso, puede manejar la sociedad panameña, porque el impacto es muy fuerte”, justificó.

Datos de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) muestran que, durante la primera mitad de 2024, muestran que la empresa con mayor capacidad instalada era AES Panamá. con un 11.43% del total. Le sigue, AES Colón, con un 7.55% y AES Changuinola, con un 4.40%. Luego de esto está Minera Panamá, con un 5.95%, la Autoridad del Canal de Panamá, con un 3.16% y otras.

Al ser consultado sobre cuando podrían ser presentadas estas modificaciones ante la Asamblea Nacional, Urriola alegó que su plan es ingresarlas al terminar el debate de las reformas a la Caja del Seguro Social. Aunque aclaró, que esto puede esperar más, de ser necesario.

”Lo que nosotros vamos a hacer con la ley 6 hoy no nos está molestando, no es urgente. Nosotros queremos hacerlo, para poner orden en el mercado, pero si queremos hacerlo pronto”, puntualizó.

El funcionario señaló ellos ya han mantenido conversaciones con altos funcionarios de la Asamblea Nacional, para plantear la importancia de la reforma. “Nosotros tenemos que hacer un lobby previo para que no se distorsione el espíritu de la ley. Si eso pasa, creo que mejor se retira el proyecto”, analizó.

Sobre este asunto, la presidenta de la Apede, Giulia De Sanctis, dijo que es necesario que este tema se aborde con mucho diálogo. “Tenemos que hacer mesas para entender hacia dónde quiere ir el Gobierno Nacional con la propuesta. Lo importante es que esto sea consensuado con todos los actores para poder hacer las mejores reformas para los consumidores y el mercado en general”, detalló.