Registro de buques: Mulino anuncia reformas para garantizar competitividad

El paquete de reformas fue presentado oficialmente en febrero de 2024 al pleno de la Asamblea Nacional, a través del ministro de la Presidencia, José Simpson Polo. Sin embargo, el proyecto no llegó a entrar a debate en el pleno legislativo.En la exposición de motivos, Simpson manifestó que el sector marítimo panameño se encontraba sometido a factores tanto internos como externos que han afectado su competitividad, por lo que es importante darle una atención especial e inmediata, así como atender el riesgo inminente sin que se vea amenazado el registro de buques de Panamá.Entre los principales cambios en términos de competitividad y tecnologías que integraba el proyecto de ley estaban: -Eficiencia y agilidad en los procesos de abanderamiento obteniendo patentes de navegación con números únicos en formato digital, código QR, firma electrónica y sin fecha de vencimiento.-Flexibilidad del sistema de abanderamiento de naves con una nueva habilitación del propietario.-La creación de registro de agentes residentes de las naves, incluyendo la debida diligencia a las naves y a sus propietarios, sanciones enérgicas y cancelaciones para los involucrados en la pesca ilegal no declarada y reglamentada.