Registro de buques: Mulino anuncia reformas para garantizar competitividad

El presidente, José Raúl Mulino, anunció este viernes 5 de septiembre ante la Asociación de Armadores de Japón que su gobierno impulsa una reforma integral a la Ley del Registro de Buques de Panamá, con el objetivo de ofrecer un servicio más ágil, eficiente y totalmente digitalizado a los clientes internacionales, en especial al mercado japonés, su principal socio en la industria marítima.

La modernización busca adecuar el registro panameño a las nuevas exigencias del comercio marítimo mundial y garantizar una mayor competitividad.

“Por eso necesitamos escuchar de ustedes las recomendaciones de lo que podemos hacer para mejorar el servicio”, afirmó Mulino.

Hitoshi Nagasawa, presidente de la Asociación, afirmó que Panamá, su canal y su registro de naves son “una pieza esencial” para la industria marítima de ese país.

En tanto, el vicepresidente de la Asociación, Yukikazu Myochin, valoró los esfuerzos de Panamá por asegurar la operatividad del Canal, incluso en tiempos de sequía, y resaltó el proyecto de Río Indio como clave para la sostenibilidad hídrica de la ruta.

Mientras que el director de Marina Mercante de Panamá, Ramón Franco, destacó que el registro panameño se rige por principios de seguridad internacional y protección ambiental.

En tanto, el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert, aseguró que el país corresponderá a la lealtad de los armadores japoneses con un servicio más moderno y adaptado a los desafíos globales.