Revista Forbes destaca a Panamá como destino gastronómico para el 2026

La revista Forbes ha incluido a Panamá en su lista de destinos gastronómicos imperdibles, consolidando al país como un punto estratégico en el mapa turístico internacional de cara al 2026.

Este reconocimiento resalta la riqueza de una cocina que fusiona influencias indígenas, afroantillanas, europeas y asiáticas.

Forbes basó su decisión en varios aspectos claves. Entre esos, el reconocimiento que dio la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a la ciudad de Panamá como “ciudad creativa gastronómica”.

La presencia de restaurantes como Maito y Cantina del Tigre en los Latin America’s 50 Best Restaurants, sumados a propuestas como Fonda Lo Que Hay y La Tapa del Coco.

La llegada de Fine Dining Table (la “Guía Michelin de las nuevas generaciones”) cuya gala se celebrará en marzo de 2026.

Gloria De León, administradora General de la Autoridad de Turismo de Panamá, destacó que “la escena culinaria de Panamá es una de las más emocionantes de la región, profundamente arraigada en tradiciones indígenas, enriquecida por la herencia afrocaribeña e inspirada por sabores del mundo que han transitado por el Canal durante más de un siglo. Cada plato cuenta la historia de un país que es, por naturaleza, un punto de encuentro cultural”.

El artículo de Forbes resalta que la ciudad de Panamá alberga más de 2,400 restaurantes y puestos de comida, ofreciendo desde alta cocina contemporánea hasta tradición popular.

Asimismo, subraya experiencias como degustaciones de café Geisha, recorridos vinculados al cacao y el chocolate, cervezas artesanales y rones panameños.

Más allá de la capital, la publicación pone en valor regiones como: Bocas del Toro, con comunidades indígenas que impulsan el turismo comunitario y el cultivo sostenible del cacao, así como Boquete y Tierras Altas (en Chiriquí), reconocidas internacionalmente por el café Geisha y las experiencias de finca a la mesa.

El reconocimiento de Forbes refuerza la proyección de Panamá como un destino accesible, diverso y auténtico, donde la gastronomía se convierte en una poderosa carta de presentación para invitar a los viajeros a descubrir el país este 2026.