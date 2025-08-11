Ricaurte Vásquez ante la ONU: El Canal ha sido mucho más que una ruta comercial

Vásquez destacó que el <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b> está regido por un tratado internacional que garantiza el acceso igualitario a todas las naciones, en paz o enguerra. '<i>Esta promesa, incorporada en nuestra Constitución, ha permitido que un país pequeño aporte estabilidad al comercio global, protegiendo esta infraestructura de las tensiones geopolíticas que tantas veces paralizan el progreso</i>', sentenció. Recordó que el <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal</a></b>, cuenta con una Junta Directiva de once miembros, que asegura la continuidad y protege las decisiones operativas de influencias políticas de corto plazo. Adicionalmente, dijo, se maneja con una Junta Asesora compuesta por consejeros internacionales. De esta forma, <b><a href="/tag/-/meta/ricaurte-vasquez-morales">Vásquez </a></b>señaló que 'la estructura del <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá </a></b>fomenta la transparencia, lacompetencia técnica y la estabilidad de sus política'.