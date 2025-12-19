Omar Torrijos y Vía España: dos obras rescatadas que marcarán la movilidad urbana

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) apuesta a la recuperación de proyectos viales estratégicos paralizados durante años como eje central de su plan de reactivación económica y generación de empleo para 2026. Entre ellos destacan dos obras clave para la ciudad de Panamá: la rehabilitación de la avenida Omar Torrijos – Centenario y la implementación de carriles exclusivos de transporte público en la Vía España, ambas con impactos directos en la movilidad diaria de miles de ciudadanos.

Avenida Omar Torrijos: un proyecto heredado que vuelve a la mesa

La rehabilitación y ampliación de la vía Omar Torrijos, que conecta el área canalera con la vía Centenario, es uno de los proyectos que el MOP reconoce como “rescatados” tras años de retrasos y modificaciones. La obra, cuyo costo actualizado asciende a $105 millones, incorpora ahora tres años de mantenimiento, un componente que no estaba incluido en versiones anteriores del contrato.

Según explicó el ministro, el ajuste de precio responde al tiempo transcurrido desde su diseño original, más de ocho años, y a la actualización de costos de mercado. El proyecto es considerado estratégico para mejorar la conectividad entre el oeste de la capital y áreas paralelas al Canal de Panamá, en complemento con otras infraestructuras como el cuarto puente sobre el Canal .