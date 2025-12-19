Omar Torrijos y Vía España: dos obras rescatadas que marcarán la movilidad urbana

<a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">El Ministerio de Obras Públicas (MOP) </a>apuesta a la recuperación de proyectos viales estratégicos paralizados durante años como eje central de su plan de reactivación económica y generación de empleo para 2026. Entre ellos destacan dos obras clave para la ciudad de Panamá: <b>la rehabilitación de la avenida Omar Torrijos – Centenario y la implementación de carriles exclusivos de transporte público en la Vía España</b>, ambas con impactos directos en la movilidad diaria de miles de ciudadanos.<b>Avenida Omar Torrijos: un proyecto heredado que vuelve a la mesa</b>La rehabilitación y ampliación de la vía Omar Torrijos, que conecta el área canalera con la vía Centenario, es uno de los proyectos que el MOP reconoce como <b>'rescatados'</b> tras años de retrasos y modificaciones. La obra, cuyo costo actualizado asciende a <b>$105</b> <b>millones</b>, incorpora ahora tres años de mantenimiento, un componente que no estaba incluido en versiones anteriores del contrato.Según explicó el ministro,<b> el ajuste de precio responde al tiempo transcurrido desde su diseño original, más de ocho años, y a la actualización de costos de mercado. </b>El proyecto es considerado estratégico para mejorar la conectividad entre el oeste de la capital y áreas paralelas al Canal de Panamá, en complemento con otras infraestructuras como el cuarto puente sobre el Canal .