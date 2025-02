¿Se ha beneficiado Panamá de la ‘Ruta de la Seda’?

El presidente de la República, José Raúl Mulino, fue certero al cuestionar los beneficios que el memorándum de entendimiento entre China y Panamá han traído para este país. “¿Eso qué ha traído para Panamá en todos estos años? ¿Cuáles son las grandes cosas que la Iniciativa de la Franja y la Ruta ha traído para el país?”, cuestionó durante su conferencia de prensa semanal.

Las palabras del mandatario encuentran respaldo en el pensamiento del historiador, exdiplomático y negociador de los tratados Torrijos-Carter, Omar Jaén Suárez, quien explicó a este medio: “No hemos visto los beneficios reales de esa relación. En los países vecinos, China ha hecho estadios, bibliotecas y otras cosas. Aquí, solo un estudio de un pretendido ‘trencito’ a David, Chiriquí. Eso, francamente, da pena”, acotó.

“Si hubieran querido hacer un tren, debían hacer un estudio desde Medellín (Colombia), hasta San José (Costa Rica). Esos son los dos puntos con los que deberíamos comunicarnos por tierra, dependiendo de lo que diga el estudio”, agregó.

“Debían hacer eso cuando establecieron relaciones [con nosotros]. Panamá tenía la sartén por el mango, pero no lo aprovechamos”, ponderó.

Datos de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom) de Panamá, muestran que, desde que ambos países formalizaron relaciones diplomáticas, el 13 de junio de 2017, hasta el 13 de octubre de 2023, se firmaron 17 acuerdos y convenios de cooperación bilateral en materia económica, comercial, turística, marítima, cultural, tecnológica, científica y otros.

A su vez, se concretaron siete protocolos para la exportación de productos locales hacia el gigante asiático, siendo algunos de los productos exportables: piña, cobia, barrilete negro, carne de vaca, carne de cerdo, aves de corral y productos acuáticos.

En 2022, la nación oriental se posicionó como el principal destino de las exportaciones panameñas y la nación número uno en lo que a importaciones hacia Panamá se refiere.

En cifras reales, esto representa $1.194.502.559 en exportaciones y $1.644.772.467 en importación, lo que se traduce en una intercambio comercial de $2.839.275.026 y un déficit comercial de -$450.269.908.

Desde la Embajada de China en Panamá mencionaron que, producto del memorándum, “productos agrícolas panameños como el café, la piña, la carne de res, cerdo y pollo, la harina de pescado, entre otros, han logrado posicionarse en el vasto mercado chino, que cuenta con 1.400 millones de consumidores”.

La embajadora de China, en Panamá, Xu Xueyuan, mencionó a La Decana que hay unas 200 empresas chinas grandes, pequeñas, estatales y del sector privado presentes en el país y que, en materia de infraestructura, estas estaban interesadas en “participar activamente, en las licitaciones del Gobierno”.

Algunas de estas empresas son: Baoshan Iron & Steel CO., LTD., CCCC Dredging (Group) CO., LTD., China Harbour Engineering Company Limited, China Mobile International Limited y la China State Construction Engineering Corporation LTD.

De allí que, desde la embajada, resalten construcciones como el Panama Convention Center, desarrollado por China Construction America, y la Terminal de Cruceros de Amador, construida por la compañía china Harbor Engineering Company, siendo esta última el primer proyecto de licitación gubernamental, adjudicado a una compañía del país oriental desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas.

“Por su parte, las clínicas móviles, materiales de prevención epidemiológica, paneles solares, equipos deportivos y otros recursos donados por China han contribuido positivamente al desarrollo económico y social del país centroamericano”, detallaron.

En la actualidad, más de 150 países y 30 organizaciones internacionales han firmado acuerdos de cooperación en el marco de la Franja y la Ruta.

Hacia finales de 2023, las compañías del gigante asiático tenían 17.000 filiales en los países socios, con un stock acumulado de inversión directa superior a los $330 millones, produciendo cerca de 530.000 empleos locales.

Otros aspectos a destacar son las donaciones que se hicieron a los afectados por las inundaciones que registró el país a finales del año pasado, en provincias como Chiriquí, Los Santos, Herrera y Veraguas.

A esto hay que sumar la donación de 100 kits de energía solar que destinaron a la Alcaldía de San Miguelito.

Aunque los aportes de China a Panamá en materia comercial y de infraestructura sí están presentes, todavía hay quienes cuestionan si esto es suficiente al compararlo con otros países de la región.

En El Salvador, el gigante asiático creó la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes), la cual tiene una superficie de 24.000 metros cuadrados y un coste de $54 millones. A lo que hay que sumarle la construcción del nuevo Estadio Nacional, cuya construcción tiene un valor superior a los $100 millones y también representa una donación.

Este último hito también fue replicado en Costa Rica, país al que China donó la construcción de un nuevo Estadio Nacional valorado en $100 millones.