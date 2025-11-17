Sector cooperativo panameño acumula $250 millones en activos, según cifras del Ipacoop

El sector cooperativo panameño consolida su papel como pilar económico del país al alcanzar más de $250 millones en activos, según cifras de la administración del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop). Esta cifra es considerada por la institución como histórica para el Producto Interno Bruto (PIB) del país.

“Son más de $250 millones de activos que tiene el sector cooperativo en nuestro país. Ese es un gran punto importante para el PIB (de Panamá), que puede estar en alrededor del 4 % o 5 % de la economía del país. Es un número muy importante y hay que estar de lleno fiscalizando y cuidando toda esa economía que también ayuda a nuestro país”, dijo en entrevista con La Estrella de Panamá, la directora ejecutiva del Ipacoop, Erika Vargas.

La alta funcionaria destacó que este volumen de activos demuestra la creciente confianza de los asociados y la fortaleza del modelo cooperativo en diferentes regiones del país, incluyendo comunidades indígenas y rurales.

En esa línea, la directora del Ipacoop subrayó que la nueva administración está impulsando una estrategia orientada no solo a fortalecer las cooperativas existentes, sino también a garantizar su sostenibilidad mediante procesos de fiscalización, gobernanza y capacitación financiera.

“Nos estamos enfocando en nuestras comunidades indígenas, en darles educación, acceso al internet y a que nuestros indígenas sean autosostenibles en el sector (cooperativo) de nuestro país”, afirmó.

Ese nuevo enfoque responde a una visión renovada de la institución. La administración actual ha bautizado su estrategia como “La nueva era del cooperativismo”, un plan que busca no solo aumentar la cantidad de cooperativas, sino garantizar que estas sean sostenibles, transparentes y capaces de generar oportunidades reales para sus miembros.