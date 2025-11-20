Solo 19 % de las pérdidas por desastres está asegurado en América Latina

América Latina enfrenta una brecha crítica de protección financiera ante el avance del cambio climático: solo el 19% de las pérdidas por desastres naturales está asegurado, dejando a hogares, empresas y gobiernos expuestos a asumir la factura creciente de inundaciones, olas de calor y tormentas cada vez más intensas, una realidad de la cual Panamá no escapa, revela el informe “Cambio Climático, Riesgos Extraordinarios y Políticas Públicas”.

El documento elaborado por MAPFRE Economics y presentado en el marco de la COP30, analiza el impacto creciente del cambio climático sobre los riesgos extraordinarios que cubre la actividad aseguradora, en un contexto de intensificación de fenómenos extremos y ampliación de la brecha de protección frente a desastres naturales.

El estudio señala que las elevadas brechas de aseguramiento por catástrofes naturales (gap CatNat) en muchas regiones se explican, principalmente, por la baja penetración de los seguros en economías emergentes, la creciente concentración de la población en ciudades y áreas de alto riesgo, y la mayor frecuencia y severidad de eventos extremos asociados al cambio climático.

“Las pérdidas aseguradas derivadas de fenómenos catastróficos han mostrado una tendencia ascendente sostenida a largo plazo, situándose, según el Swiss RE Institute, en un rango de crecimiento anual del 5 % al 7 % desde 1992”, destacó durante la presentación del informe, Ricardo González, director de Análisis, Estudios Sectoriales y Regulación de MAPFRE Economics.

Y añadió que: “si bien este incremento suele atribuirse al impacto del cambio climático, también influyen otros factores como el crecimiento económico y demográfico, la expansión de zonas vulnerables con sistemas de alerta temprana o planes de evacuación y prevención poco desarrollados, y el alza en los valores inmobiliarios”.

El informe advierte, además, que las pérdidas económicas asociadas a fenómenos meteorológicos y climáticos extremos están aumentando y se prevé que continúen al alza debido a la mayor frecuencia y gravedad de las catástrofes provocadas, entre otros factores, por el calentamiento global.

Según la investigación, en 2024 este tipo de catástrofes provocaron pérdidas económicas superiores a los $300,000 millones por noveno año consecutivo, un 14 % más, de los cuales cerca de $145.000 millones estaban asegurados.