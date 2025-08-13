Sólo habrá buenos empleos donde haya inversiones

La 'crisis de chen-chén' tiene una génesis. La economía panameña sufre hoy el efecto inverso al originado por la ampliación del Canal entre 2009 y 2015, cuando recibió la inyección de unos $5.500 millones y generó casi 390.000 empleos, 36 % de ellos en Agricultura y Comercio (empleo inducido), de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).Como anécdota, a pesar de que se llevó adelante una importante cantidad de obras de infraestructura, la construcción sólo aportó el 9 % de esos nuevos empleos.Entre 2019 y 2025 sufrimos dos shocks (pandemia y cierre minero/pérdida del Grado de Inversión de Fitch Ratings) y tres aftershocks (protestas sociales del 2022, 2023 y 2025), aumentamos la deuda externa en casi $28.000 millones, eliminamos más de $4.600 millones de inversión privada y más de 44.000 asalariados privados perdieron sus empleos.