Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 15 de octubre

Pilar López, meteoróloga del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, dijo que para este miércoles 15 de octubre hay un pronóstico de condiciones meteorológicas inestables, el cual se caracterizara por fuertes lluvias y actividad eléctrica en la gran parte del país.

López indicó que hay una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día, afectando principalmente las dos vertientes del país.

Pronóstico para este miércoles:

En la mañana: Se esperan lluvias aisladas en sectores marítimos hacia áreas costeras del Mar Caribe, con aguaceros de intensidad variable en la comarca de Guna Yala, Colón y zonas marítimas.

En el Pacífico, se prevén aguaceros en las provincias de Darién, Panamá, Panamá Oeste y Coclé.

En la tarde: La nubosidad incrementará, generando aguaceros dispersos de variada intensidad con posibles descargas eléctricas en la mayor parte del país.

Se esperan episodios especialmente fuertes en las provincias de Herrera y Los Santos y el sector occidental del país.

En la noche: Se pronostican lluvias, de ligeras a moderadas, las cuales se presentarán en Chiriquí, el golfo de Chiriquí, la comarca Ngäbe-Buglé, Azuero, Panamá Oeste y Panamá.

Temperaturas: Las temperaturas máximas oscilarán entre los 29°C y 32°C en ambas vertientes, mientras que en la cordillera central podrían llegar hasta los 26°C.