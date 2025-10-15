Presidente Boric acusa a Maduro de estar detrás del asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda

El presidente Gabriel Boric aseguró que uno de los sospechosos del asesinato del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, quien se encontraba asilado en Santiago de Chile, es Nicolás Maduro.

“Las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan fronteras para imponer el miedo cuando creen que lo pueden hacer impunemente, en Chile tenemos el caso del asesinato de un exmilitar venezolano... y uno de los sospechosos es el mismo régimen de Nicolás Maduro”, explicó Boric.

Boric lanzó una fuerte advertencia contra el autoritarismo y las dictaduras durante un discurso en la Cámara de Comercio de Roma, Italia...

El mandatario también enfatizó que su crítica proviene “desde la izquierda” y llamó a no tener “dobles estándares” en la defensa de los valores democráticos.

“Es importante decir desde la izquierda que no podemos perder de vista que los desvíos autoritarios pueden estar a la orden del día en cualquier lado. Y que la defensa de la democracia tiene que ser sin dobles estándares”, enfatizó.

Añadió que “la defensa de los derechos humanos es siempre, porque los derechos humanos son un avance civilizatorio y no son patrimonio de un sector político en particular”.

Finalmente, Boric reafirmó la posición de su gobierno respecto a la situación en Venezuela y el compromiso con los derechos humanos.

Las declaraciones de Boric surgen dos días después que los opositores venezolanos Luis Peche y Yendri Velásquez fueran víctimas de un atentado en la ciudad de Bogotá.

Peche dijo que no detendrá su trabajo luego de sufrir el atentado al salir de la sede de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Bogotá.

Tanto Peche y Velásquez recibieron más de seis tiros y se encuentran estables dentro de la gravedad de sus heridas.

“Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país”, escribió Peche en su cuenta en la red social X.

Más de 14 opositores venezolanos que se encuentran en el exilio en diferentes países repudiaron el atentado contra Peche y Velásquez y recordaron la muerte y tortura de Ojeda en Chile.