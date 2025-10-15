Ejecutivo aprueba la inversión de $51 millones para la nueva Zona Libre de Combustible en Colón

El Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de la Presidencia para que firme un contrato con la sociedad Puma Marine, S. A. con el objetivo de que opere y administre una Zona Libre de Combustible en el corregimiento de Cristóbal, en la provincia de Colón.

De acuerdo con el Gabinete, esta zona libre contempla una inversión de 51 millones de dólares y tendrá una capacidad instalada de 545 mil barriles.

Además, generará empleos altamente calificados en la región atlántica.

El contrato contempla la operación, mantenimiento y administración de un complejo de tanques, estaciones de bombeo, muelles y ductos, destinados al manejo de petróleo crudo, productos semiprocesados, derivados del petróleo, gas natural y biocombustibles.

Según el Consejo de Gabinete, la aprobación se dio luego de que la Contraloría General de la República emitiera una serie de recomendaciones sobre el contrato inicial, las cuales fueron atendidas por la Secretaría Nacional de Energía, para garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales.

Con esta iniciativa, la administración del presidente José Raúl Mulino busca fortalecer la posición de Panamá como centro logístico energético regional y se desea impulsar nuevas oportunidades de inversión y empleo en la provincia de Colón.